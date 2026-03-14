ЗСУ вгатили по аеродрому "Майкоп" в Адигеї
- ЗСУ атакували військовий аеродром "Майкоп" в Адигеї, уразивши об'єкти інфраструктури летовища.
- У Брянську зупинено виробництво на підприємстві "Кремній Ел" на 6 місяців через ураження основного виробничого корпусу.
У ніч проти 13 березня українські дрони влаштували "бавовну" у Республіці Адигея. Місцеві жителі повідомляли про десятки вибухів у районі столичного аеродрому, а міноборони Росії заявляло про десятки безпілотників, буцімто збитих над регіоном.
У мережі припускали, що під удар дронів потрапив військовий аеродром "Ханська", розташований за 10 – 15 кілометрів на південний захід від міста Майкоп.
Що ЗСУ атакували в Адигеї?
У Генштабі уточнили, що нещодавно атакували військовий аеродром "Майкоп". Він використовується російською оперативно-тактичною авіацією.
За попередньою інформацією, є влучання по об'єктах інфраструктури летовища.
Окрім того, у відомстві уточнили результати удару по підприємству російського ВПК "Кремній Ел" у Брянську вдень 10 березня.
Внаслідок атаки уражено основний виробничий корпус (виробництво інтегральних мікросхем до балістичних, крилатих та зенітних ракет різних типів). Виробництво на підприємстві зупинено орієнтовно на 6 місяців.
Системне ураження військової інфраструктури та підприємств ВПК противника триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України,
– йдеться у заяві Генштабу.
Що відомо про інші нещодавні удари по Росії?
У ніч проти 14 березня підрозділи Сил оборони України атакували нафтопереробний завод "Афіпський" у Краснодарському краї Росії. Річний обсяг його переробки становить 6,25 мільйона тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки Росії.
Крім того, завдано удар по інфраструктурі порту "Кавказ" у районі Чушки. Відомо про пошкодження інфраструктури порту. Обидва підприємства задіяні в забезпеченні російської армії.
Українські дрони уразили нафтоперекачувальну станцію "Тихорецьк" у Краснодарському краї Росії, спричинивши масштабну пожежу.
У Новоросійську внаслідок удару Сил оборони України пошкоджено щонайменше 5 російських військових кораблів. Серед окупантів є 3 загиблих та 16 поранених.