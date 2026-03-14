ЗСУ вгатили по аеродрому "Майкоп" в Адигеї

У ніч проти 13 березня українські дрони влаштували "бавовну" у Республіці Адигея. Місцеві жителі повідомляли про десятки вибухів у районі столичного аеродрому, а міноборони Росії заявляло про десятки безпілотників, буцімто збитих над регіоном.

У мережі припускали, що під удар дронів потрапив військовий аеродром "Ханська", розташований за 10 – 15 кілометрів на південний захід від міста Майкоп.

Що ЗСУ атакували в Адигеї?

У Генштабі уточнили, що нещодавно атакували військовий аеродром "Майкоп". Він використовується російською оперативно-тактичною авіацією.

За попередньою інформацією, є влучання по об'єктах інфраструктури летовища.

Окрім того, у відомстві уточнили результати удару по підприємству російського ВПК "Кремній Ел" у Брянську вдень 10 березня.

Внаслідок атаки уражено основний виробничий корпус (виробництво інтегральних мікросхем до балістичних, крилатих та зенітних ракет різних типів). Виробництво на підприємстві зупинено орієнтовно на 6 місяців.

Системне ураження військової інфраструктури та підприємств ВПК противника триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України,

– йдеться у заяві Генштабу.

