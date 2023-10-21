Який вигляд має аеродром Луганська після удару ATACMS: наслідки показали на відео
Джерело:NEXTA
ЗСУ потужно вдарили ракетами ATACMS по міжнародному аеропорту "Луганськ". Він перебуває під тимчасовою окупацією росіян та є важливим об'єктом для загарбників.
В інтернеті з'явилося 3-хвилинне відео без звуку, зроблене прямо з аеродрому Луганська. По ньому не так давно завдали потужного удару ракетами ATACMS.
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Що показано на кадрах
На відео можна побачити чисельні вирви на аеродромі. Поверхня була пошкоджена внаслідок падіння касетних суббоєприпасів. Крім цього на бетоні чимало слідів від наземної техніки.
Також вдалині можна побачити знищену техніку. Ймовірно, це російські гелікоптери. В деяких вертольотах відсутні лопаті гвинтів. Можливо, росіяни спеціально їх познімали, щоб потім відвезти ці гелікоптери.
Наслідки атаки ракетами ATACMS на аеродром Луганська: відео NEXTA
Що кажуть про реакцію Путіна на ATACMS
- Нагадаємо, Владімір Путін під час виступу прокоментував передачу ATACMS Україні від США. Президент Росії помітно нервував. Він спробував пожартувати, потім сказав, що ці ракети нібито нічого не змінять, а згодом став сам собі суперечити й погрожувати Вашингтону, називаючи підтримку нашої держави "стратегічною помилкою".
- Після цього ведучий каналу "Ходорковський LIVE" Сергій Асланян у коментарі 24 Каналу припустив, що новина по отримання Україною ATACMS стала для Путіна несподіванкою. Як пояснив співрозмовник, російський диктатор дізнається про інформацію у світі з "теки доповідей" на своєму столі. Через це він завжди стає розгубленим та повільно реагує на події.
- Нещодавно російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко спробував пояснити невдалі спроби Путіна пожартувати про ATACMS. На його думку, російський диктатор досі вважає, що він нібито перемагає Україну.