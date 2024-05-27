Уразили відразу кількома ракетами: Федоров розповів подробиці удару по аеропорту в Запоріжжі

Окупанти не продовжують спроб атакувати Запорізьку область. Вчора, 26 травня, російські загарбники завдали ракетного удару по аеродрому Запоріжжя.

Під час вчорашнього обстрілу ворог поцілив по аеродрому відразу кількома ракетами. Про це в етері телемарафону розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Що відомо про наслідки удару

Начальник Запорізької ОВА зазначив, що наразі термінал повністю перебуває у недієздатному стані, оскільки російські загарбники поцілили туди відразу кількома ракетами.

Для всіх запоріжців це велика втрата. Але я можу запевнити, що після деокупації наших земель, після нашої перемоги це буде один з найважливіших об'єктів, які ми відбудуємо,

– розповів він.

За його словами, станом на цю хвилину немає жодної інформації про те, що внаслідок удару хтось постраждав. Федоров наголосив, що в момент атаки аеродром стояв "законсервований".

Тоді на місці перебувало лише декілька охоронців, які на щастя, не отримали жодного поранення. Відомо, що після 24 лютого 2022 року аеропорт не функціонував і чекав своєї змоги розпочати роботу знову.

Детальніше про атаку

Минулої доби, 26 травня, в Запоріжжі оголосили повітряну тривогу о 15:30, невдовзі мешканці міста почули вибух. Авіаційна ракета типу Х-59 влучила у термінал Запорізького аеропорту.

Удар пройшовся з боку злітної смуги, тобто ракета прилетіла з півдня. Влучила у двоповерховий центральний зал. Судячи з ушкоджень, цілком ремонтопридатний термінал. Технічні приміщення термінала не постраждали.

Відомо, що термінал був новим, побудований у 2019 році. Окупанти, після удару по терміналу, хвалились, що "завдали удар по аеродрому і в результаті пошкодили будівлю, де ЗСУ зберігали боєприпаси".

. Небо країни було закрито для цивільної авіації в перший же день повномасштабного вторгнення Росії. Російські загарбники завдали ударів по низці з них, знищуючи інфраструктуру та злітно-посадкові смуги.