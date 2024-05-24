В Криму уразили дуже цікаву ціль: на його ліквідацію виділили 4 ATACAMS
Джерело:Defense Express
По окупантах в Криму було завдано потужного удару у ніч на 24 травня. Атака була націлена на важливі об'єкти зв'язку між Алуштою та Сатерою, що має велике значення для російських військових.
Відомо, що для атаки використовували ракети ATACAMS. Ну і звичайно російське Міністерство оборони заявило про нібито збиття трьох ракет, але численні відеозаписи з Алушти демонструють чотири вибухи, що вказує на безуспішні спроби російської ППО перехопити балістичні ракети.
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Який об'єкт в Алушті став ціллю для удару
Ціллю удару став вузол зв'язку російських окупантів, що відомий як пункт дальнього космічного зв'язку, побудований ще у 60 роках для забезпечення зв'язку з космічними апаратами на Місяці, Венері та Марсі. Об'єкт також відомий як алуштинський філіал "ОКБ МЭИ".
Як виглядав уражений об'єкт в Криму / Фото Defence Express
Вузол зв'язку має антену діаметром 25 метрів, ймовірно, типу ТНА-200. Після окупації Криму цей об'єкт привернув значну увагу російських військових, порівняно з іншим центром космічного зв'язку "Школьное" під Сімферополем. Після модернізації він активно використовувався російськими військовими, а місцеві жителі повідомляли про посилення охорони та встановлення додаткових парканів.
Важливість удару по цьому об'єкту може бути пов'язана з його роллю у забезпеченні зв'язку для російських військових. Офіційні особи у Вашингтоні повідомляють, що Росія активно готується до розгортання орбітальної протисупутникової зброї, і в таких умовах удари по засобах космічного зв'язку можуть мати стратегічне значення.
Крім того, цей об'єкт, розташований на курортному південному березі Криму, традиційно привертав увагу російського генералітету, що використовував його для відпочинку під виглядом відряджень.
У Криму знищили російський корабель "Циклон": що відомо
21 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони в ніч на 19 травня ударили по російському ракетному судну, що знаходився у Севастополі. Мовиться про корабель "Циклон" проєкту 22800.
Підтвердження цього ураження також надійшло від розслідувачів з Conflict Intelligence Team. У їхньому звіті не надається інформації про масштаб пошкоджень чи можливість відновлення корабля.
Офіційні представники російських військ про свої втрати у флоті не повідомляли, як завжди. Після атаки в Криму 19 травня ВМС України та Генштаб ЗСУ заявили про знищення тральника "Ковровець". Однак моніторингові канали зазначили, що насправді постраждав саме МРК "Циклон".