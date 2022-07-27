Удар по Антонівському мосту: як росіяни можуть перекидати техніку на Херсон

Українські оборонці вдарили по Антонівському мосту, який є дуже важливим для логістики російської армії. Однак окупанти можуть знайти інші місця, щоб перекидати техніку до Херсона.

Про це розповів військовослужбовець ТРО, радник Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі загальнонаціонального марафону, передає 24 канал.

До теми Можливість перекинути техніку до Херсона ще залишається, росіяни знають місця, – активіст

За його словами, станом на сьогодні, єдина транспортна артерія – це гребля Каховської ГЕС. Місцева будівельна фірма раніше там зробила невеликий ремонт у частині моста через шлюз.

Однак там зараз дуже велике скупчення цивільного транспорту. Оскількя вся лівобережна частина громадського населення, яка мала їхати до Херсона, має тільки один міст, де можна проїхати,

– зазначив Хлань.

Тому він заблокований для військової техніки. Тож він додав, що окупанти зараз її можуть перекидати тільки у комендантську годину, коли там немає цивільного транспорту.

"А це є дуже доброю ціллю для наших Збройних Сил, які точно відпрацьовують важливі цілі", – додав радник ОВА.

Однак станом на зараз загарбники повністю відрізані від військового постачання.

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Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів 24 каналу, що в окупантів є ще один міст – у Новій Каховці, через який вони можуть зробити понтонні переправи.