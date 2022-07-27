Удар по Антонівському мосту: як росіяни можуть перекидати техніку на Херсон
Українські оборонці вдарили по Антонівському мосту, який є дуже важливим для логістики російської армії. Однак окупанти можуть знайти інші місця, щоб перекидати техніку до Херсона.
Про це розповів військовослужбовець ТРО, радник Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі загальнонаціонального марафону, передає 24 канал.
До теми Можливість перекинути техніку до Херсона ще залишається, росіяни знають місця, – активіст
За його словами, станом на сьогодні, єдина транспортна артерія – це гребля Каховської ГЕС. Місцева будівельна фірма раніше там зробила невеликий ремонт у частині моста через шлюз.
Однак там зараз дуже велике скупчення цивільного транспорту. Оскількя вся лівобережна частина громадського населення, яка мала їхати до Херсона, має тільки один міст, де можна проїхати,
– зазначив Хлань.
Тому він заблокований для військової техніки. Тож він додав, що окупанти зараз її можуть перекидати тільки у комендантську годину, коли там немає цивільного транспорту.
"А це є дуже доброю ціллю для наших Збройних Сил, які точно відпрацьовують важливі цілі", – додав радник ОВА.
Однак станом на зараз загарбники повністю відрізані від військового постачання.Увага! Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів 24 каналу, що в окупантів є ще один міст – у Новій Каховці, через який вони можуть зробити понтонні переправи.
Удар по Антонівському мосту: головне
- Про атаку на об'єкт повідомляли ще ввечері 26 липня. Місцеві жителі почали викладати в соцмережі численні відео, що свідчать про ймовірний удар.
- Сьогодні з'явилося довгоочікуване підтвердження – ЗСУ ювелірно вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.
- Раніше окупантам натякали, щоб вони добровільно залишити Херсон, поки є така можливість. В ОП зауважували, що одного дня мосту може просто не стати – його знищать українські захисники.
- У розвідці Міноборони Великої Британії ще 20 липня пояснили, що міст є вкрай важливим для логістики російської армії. Цим шляхом росія може робити забезпечення чи взагалі вивести свої війська з території, яку вона змогла захопити на захід від річки.
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