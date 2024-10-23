Окупанти дроном атакували цивільне авто на Запоріжжі: є жертви

Росіяни продовжують вчиняти воєнні злочини проти цивільних. Ворожий удар по автівці на Запоріжжі забрав життя двох людей.

️Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, загарбники поцілили дроном по автомобілю, який рухався між селищами Степногірськ та Приморське.

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Удар по цивільній автівці

Два життя обірвав ворожий удар по цивільній автівці у Василівському районі Запорізької області, – йдеться у повідомлення посадовця.

За його словами, загиблі були чоловіками 40 та 73 років.

До слова, 21 жовтня у Херсоні БпЛА атакував машину швидкої допомоги. Поранення дістали двоє працівників швидкої, яких доставили до лікарні з вибуховими травмами та контузіями.

Також повідомлялося, що журналісти "Донбас Реалії" потрапили під обстріл на Бахмутському напрямку, поранено журналіста Романа Пагуліча та двох бійців.