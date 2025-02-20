Авіаудар по багатоповерхівці: в Херсоні знайшли тіло останньої зниклої безвісти
- У Херсоні після російського авіаудару під завалами багатоповерхівки знайшли тіло останньої зниклої безвісти – матері двох дітей.
- Внаслідок удару загинули 2 людини, 5 постраждали – серед них є також двоє дітей, у яких діагностували мінно-вибухові травми та гостру реакцію на стрес.
У Херсоні після майже доби пошуків рятувальникам вдалося знайти тіло останньої зниклої безвісти внаслідок удару російської авіабомби по багатоповерхівці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.
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У Херсоні з-під завалів дістали тіло жінки
Ввечері 19 лютого російська керована авіабомба влучила в багатоповерхівку в середмісті Херсона.
На наступний день працівники ДСНС разом із комунальними службами знайшли під завалами тіло матері двох дітей. Її тіло вдалося знайти на рівні першого поверху частково зруйнованої багатоповерхівки
В ДСНС України повідомили, що загалом внаслідок нічного авіаудару загинули 2 людини та 5 постраждали. Раніше стало відомо, що рятувальники дістали з-під завалів двійнят – хлопчика і дівчинку. У них діагностували мінно-вибухові травми та гостру реакцію на стрес, зараз діти перебувають у лікарні під наглядом медиків.
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
До слова, раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що внаслідок атаки 15 квартир з 1 по 10 поверх були повністю зруйновані, а у 80 квартирах вибило шибки. Серед постраждалих є мешканці будинку та чоловік, який перебував у приміщенні охоронця автостоянки.