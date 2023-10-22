Ракетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі попрощалися з двома загиблими родинами

У ніч проти 18 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю 6 ракет. Одна з них влучила у багатоповерховий будинок, забравши життя 5 людей.

У Запоріжжі 22 жовтня відбулася церемонія прощання із двома родинами, які загинули внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці.

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Тіла шукали двадцять годин

56-річний Олександр та 54-річна Лілія Клименки загинули у власній спальні. Їхня квартира була зруйнована вщент, вцілів лише один поріг. За словами їхнього сина, тіла батьків вдалося відшукати лише через 20 годин.

Загиблий Олександр Клименко працював арбітражним керуючим, його дружина – лікаркою-терапевткою в одній з міських лікарень. Коли почалася війна, жінка почала працювати у медкомісії у ТЦК. Колеги згадують про неї як про дуже добру людину та гарного спеціаліста з величезним досвідом за плечима.

Племінник загиблих, який воює на Запоріжжі, розповів, що обоє часто допомагали військовим.

Освідчився у бомбосховищі

Іншими жертвами чергового російського злочину стало молоде подружжя 23-річного Данила Коваленка та 20-річної Діани Гайдукової. Хлопець був музикантом, грав на гітарі, а його кохана працювала адміністраторкою у кондитерській.

На момент ракетного удару по будинку обоє спали. Відомо, що під час атаки у квартирі також перебували батьки Данила. Його батько отримав контузію. Попри це, він дістав сина та навіть намагався надати йому допомогу, однак врятувати хлопця не вдалося. Матір Данила госпіталізували.

Пара одружилася лише минулого року восени. Пропозицію Діані Данило зробив у бомбосховищі.

Друзі Данила згадують про нього як про незвичайну людину, посмішку компанії, а Діану –веселу та життєрадісну дівчину.

Що відомо про ракетний обстріл Запоріжжя 18 жовтня