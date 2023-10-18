Удар по багатоповерхівці у центрі Запоріжжя: зросла кількість загиблих

18 жовтня 2023, 06:12
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У ніч проти 18 жовтня російські війська вдарили по багатоповерхівці у центрі Запоріжжя. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.

Під завалами багатоповерхівки все ще можуть бути люди. На місці триває рятувальна операція. 24 Канал зібрав останні дані про атаку ворога по Запоріжжю. 

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Кількість жертв та потерпілих 

За даними Запорізької ОВА, станом на 6 ранку кількість загиблих зросла до 2 осіб, поранених – до 3 людей, ще 3 людей вважаються безвісти зниклими.

Керівник ОВА Юрій Малашко повідомив, що жителів багатоповерхівки евакуювали в безпечне місце, зігріли, надали психологічну та іншу допомогу.

Наслідки атаки по будинку у Запоріжжі:

Один із мешканців пошкодженого під'їзду розповів Суспільному, що ракета влучила у сусідську квартиру, де проживало молоде подружжя. Їх шукають під завалами.


На місці атаки продовжують працювати служби / Фото Суспільного 


Ворог атакував місто вночі, коли люди просто спали у своїх квартирах / Фото Суспільного 

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв станом на 5 ранку повідомляв, що унаслідок атаки поранення дістали 4 людини.  

"Частково зруйновано квартири у двох під'їздах будинку", — заявив Куртєв.

Він також зазначив, що людям продовжують надавати допомогу в комунальних автобусах, наметі міської ради та найближчому пункті незламності.


Жителі будинків, де стався приліт, очікують на допомогу в автобусі / Фото Анатолія Куртєва 

Запоріжжя обстріляли з С-300

За попередніми даними, росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Одна – поцілила в багатоповерхівку, інша – позаду неї, а щодо інших – наразі невідомо.

Зверніть увагу! В ОВА опублікували номер "гарячої лінії" для потерпілих унаслідок атаки – 0800503508. За ним можуть звернутись по допомогу також ті, хто шукають зниклих людей після трагедії. 


Наслідки удару по будинку / Фото Запорізької ОВА


На місці атаки продовжують працювати відповідні служби / Фото Запорізької ОВА

Головне про атаку на Запоріжжя

  • В ніч на 18 жовтня росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок у центрі міста. У будівлі пошкоджено 8 квартир.
  • За даними ОВА, російські війська завдали 6 ракетних ударів по території міста в період з 01:33 до 01:48 ночі.
Автор: Анастасія Лукашевська