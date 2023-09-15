Кілька функцій: чим для росіян небезпечне знищення кораблів

Українські захисники вночі 13 вересня завдали ракетного удару по військово-морській базі Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Під час проходження технічного обслуговування в сухих доках були суттєво пошкоджені ВДК "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону".

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук розповів 24 Каналу, що ця атака знизить ударні можливості окупантів, а також вплине на спроможність ремонтувати кораблі країни-агресорки. У мережі з'явилися супутникові знімки "Севморзаводу", на яких показано ворожі кораблі до та після "бавовни".

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Потужний удар

Попри перевагу ворога у повітрі, українська авіація змогла завдати потужний удар по "найбільш захищеній" військово-морській базі Чорноморського флоту Росії. Ця атака вкотре доводить "надійність" та "ефективність" російської протиповітряної оборони, яка на практиці нінащо не здатна.

"Від початку повномасштабного вторгнення Україна пошкодила вже третій великий десантний корабель. Тобто за 18 місяців російський флот втратив три ВДК, а за 32 роки після розпаду Радянського Союзу країна-агресор змогла побудувати лише два таких кораблі", – зазначив Паламарчук.

Великий десантний корабель "Оленегорський горняк" отримав пошкодження 4 серпня, а у березні 2022 року знищений ВДК "Саратов".

На початку повномасштабного вторгнення у Чорному морі було сім підводних човнів, один з яких умовно боєздатний. Під час атаки по базі у Севастополі Росія втратила важливий ударний потенціал – підводний човен "Ростов-на-Дону", який може завдавати удари ракетами "Калібр".

ВДК "Мінськ" проєкту 7775 (за кодифікацією НАТО – класу Ropucha) було збудовано у Польщі. Кораблі такого розміру ще могли будувати в українському Миколаєві.

"Звісно, якщо функціонує сухий док, то є можливість витягнути пошкоджені кораблі. У такому разі судно можна потопити й витягнути буксиром. Однак, ймовірно, пожежа пошкодила цей сухий док, який є складним інженерним механізмом", – додав експерт Національного інституту стратегічних досліджень.

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