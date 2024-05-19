В комплексі у передмісті Харкова в момент удару перебували пів сотні людей, – прокуратура

Росіяни продовжують цинічно обстрілювати Харків та область. Зранку 19 травня ворог вдарив по комплексу в Черкаській Лозовій, де перебувало близько пів сотні людей.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в ефірі телемарафону. Він додав, що окупанти били двічі, використовуючи ракети "Іскандер-М". Спочатку ворог атакував комплекс відпочинку, перечекав 10 хвилин, а потім – вдарив повторно, передає 24 Канал.

До теми Верх безжальності: на Харківщині окупанти вдарили по дитячій залізниці

У базі відпочинку було близько 50 осіб

Чубенко повідомив, що ворог завдав удару по комплексу, коли там перебувало близько 50 відпочивальників. Наразі відомо про 27 постраждалих, серед яких деякі мають серйозні поранення кінцівок, забиття, відкриті переломи.

На жаль, одного пораненого не вдалося врятувати. Травмованого госпіталізували, однак він помер у лікарні, власне, він став 6 жертвою російського цинічного удару. Також є кілька осіб з дуже серйозними ранами. Нині медики докладають максимальних зусиль, щоб врятувати їхнє життя.

У Харківській прокуратурі наголосили, що удар по базі відпочинку – це однозначно воєнний злочин. Це удар по цивільній інфраструктурі. Це зона відпочинку для місцевих. Там завжди відпочивало багато людей. Це улюблене місце відпочинку й за фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження,

– наголосив Чубенко.

Що відомо про обстріл бази відпочинку