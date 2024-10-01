Удар по табору біженців у Сидоні: у Лівані розповіли про наслідки нічної атаки Ізраїлю

30 вересня Ізраїль розпочав обмежену "наземну операцію" на півдні Лівану. По Бейруту були завдані авіаудари. Також був атакований табір біженців у Сидоні.

У Лівані та Ізраїлі розповіли про наслідки нічної атаки.

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Що кажуть у Лівані

Після опівночі 1 жовтня було завдано ударів по Дахії, яка є південним передмістям Бейруту.

За словами офіційного представника служби безпеки Лівану у розмові з новинним агентством AFP, по Дахії вдарили 6 – 7 разів.

Внаслідок атаки було повністю зруйновано щонайменше 8 будинків. У міністерстві охорони здоров'я Лівану заявили, що 95 людей загинули внаслідок ізраїльських ударів по всій країні протягом понеділка, 30 вересня. Також йдеться про понад 170 поранених.

Водночас у МОЗ Лівану не уточнюють, скільки саме серед вказаної кількості загиблих було цивільних.

Крім того, ліванські ЗМІ пишуть, що Ізраїль вперше з 7 жовтня завдав удару по палестинському табору біля Сидону на півдні країни. Приліт стався по будівлі в переповненому, найбільшому палестинському таборі у Лівані, – Айн-ель-Хільве.

Що повідомляють в Ізраїлі

ЦАХАЛ уночі заявив про удари по стратегічних об'єктах Хезболли у Бейруті. Також там визнали атаку на Сідон, розташований в передмісті Бейрута.

Як повідомляють палестинські чиновники, ймовірно, що ціллю удару по Сідону був Мунір Макдах, командир ліванського відділення військового крила палестинського руху ФАТХ, Бригади мучеників Аль-Акси.

Довідка: Бригада мучеників Аль-Акси – це коаліція палестинських збройних угруповань на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа, пов’язана з ФАТХ ( однієї із політичних партій Палестинської автономії).

Доля Макди наразі невідома.

До слова, вночі Ізраїль також вдарив по сирійській столиці.