Удар по Білгород-Дністровському: відомо про 2 загиблих, ще щонайменше 12 людей постраждали

Вдень 23 червня росіяни атакували Білгород-Дністровський. Є жертви й поранені.

Близько 15:00 окупанти завдали балістичного удару. Ворог зруйнував місцевий навчальний заклад. Під завалами опинилися люди, передає 24 Канал.

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Скільки загиблих і поранених

Пізніше очільник ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок атаки в Білгород-Дністровському загинуло 2 людей.

Наразі також відомо про, щонайменше, 12 поранених. 3 постраждалих у важкому стані. Інші поранені, серед яких двоє підлітків, у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Зруйнований навчальний заклад / Фото телеграм Кіпера

Нагадаємо, що у ніч проти 23 червня Київ зазнав масованого комбінованого удару. На столицю летіли "Шахеди" та ракети. Один із балістичних снарядів влучив у п'ятиповерховий будинок в Шевченківському районі. Загинуло щонайменше 9 людей. Кількість жертв може зрости, адже пошуково-рятувальна операція на місці прильоту триває.

До слова, окупанти пошкодили кампус КПІ імені Сікорського. Руйнувань зазнали спорткомплекс, навчальні корпуси та гуртожитки.