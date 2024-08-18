Є жертва та під завалами можуть бути люди, – в ОВА розповіли про удар по Білопіллю на Сумщині
Джерело:Сумська ОВА
У неділю, 18 серпня, росіяни скинули КАБ на місто Білопілля Сумської області. За попередньою інформацією, одна людина загинула і одна отримала поранення.
Ворог продовжує чинити воєнні злочини, завдаючи ударів по мирному населенню Сумщини. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у разі небезпеки.
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Російські війська вдарили по Білопіллю
В Сумській обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки ворожого удару.
Сьогодні вдень, 18 серпня росіяни скинули КАБ на Білопілля. Попередньо, одна людина загинула і одна отримала поранення. На місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи,
– повідомили в ОВА.
Наразі наслідки ворожої атаки уточнюються. Під завалами будівель можуть бути люди.Важливо! Оперативно про повітряні тривоги та вибухи в регіонах України читайте у нашому телеграм-каналі.
Днем раніше, 17 серпня, російська армія завдала ракетного удару по Сумах. За даними міськради, двоє людей травмовані, пошкоджено 10 будинків та понад 50 автомобілів, 369 вікон та 4 дверей.