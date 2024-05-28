Росіяни вдарили по Боровій: моторошні наслідки терору
Джерело:Олег Синєгубов
Проти ночі окупанти вдарили по Боровій на Харківщині. Під удар потрапили житлові будинки та цивільна інфраструктура.
О 23:05 окупанти вдарили по Боровій Ізюмського району. На жаль, не минулося без постраждалих.
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Наслідки обстрілу Борової
У Харківській ОВА повідомили, що внаслідок російського обстрілу в Боровій горіли 2 житлові будинки. Постраждав 70-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні із вибуховими пораненнями.
За іншою адресою виникла пожежа на відділенні "Нової Пошти".
Очільник військової адміністрації Олег Синєгубов показав наслідки ворожого обстрілу. На кадрах можна побачити, наскільки масштабним та руйнівним було полум'я після влучання ворожих снарядів.
Наслідки обстрілу Борової: фото ОВА
Попередні обстріли Харківщини
- В обід 27 травня росіяни завдали авіаційного обстрілу по Харкову боєприпасами УМПБ Д-30. На жаль, загинула жінка. Поранені 13 людей. Окупанти пошкодили нежитлову будівлю приватного підприємства, автомобіль. Пошкоджено також будівлю художнього коледжу, магазини тощо.
- Також ввечері внаслідок атаки дронами на село Землянки Чугуївського району поранено двох чоловіків.
- В обід 27 травня окупанти випустили КАБ по Липцях Харківського району. Зуйновано та пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків.
- Зранку того ж дня під ударом опинилося село Мартове Чугуївського району. Пошкоджено 4 будинки. Постраждала жінка
- Крім цього, внаслідок обстрілу села Новосинове Куп'янського району горіли будинок та господарча споруда та будинок