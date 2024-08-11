Батько з сином приїхали в гості на вихідні з Києва: деталі моторошного удару по Броварах

Уночі росіяни вдарили балістикою по Київській області. Уламки ракет зруйнували приватні будинки. Під завалами одного з них загинули двоє людей.

Як повідомили Повітряні сили вночі противник запустив по Україні майже 60 дронів. Також він ударив 4 північнокорейськими балістичними ракетами. Одна з них забрала життя двох людей у Броварському районі.

Дивіться також Спрощена версія "Іскандера": чому Росія могла використати по Україні ракети з КНДР

Приїхали в гості на вихідні

Так, уламки цієї ракети зруйнували низку приватних будинків. Під завалами одного з них опинилися 35-річний батько та його чотирічний син.

Як повідомляють ЗМІ, чоловік з хлопчиком гостювали у бабусі з дідусем. Вони приїхали на вихідні з Києва. Ще один хлопчик, ймовірно старший син, зараз у лікарні.

Літнє подружжя отримало нескладні травми. Після надання допомоги їх відпустили додому.

Президент Зеленський відреагував на трагедію. Він висловив співчуття близьким загиблих. Також він закликав партнерів допомогти Україні покласти край російському терору. Для цього нашій державі потрібний не лише надійний повітряний щит, але й рішення, які знімуть обмеження на "українську далекобійність".