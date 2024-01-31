Росія атакувала цивільних у Харкові: у МВС показали наслідки цинічного удару
Джерело:МВС
В ніч на 31 січня російська армія вкотре завдала ударів "Шахедами" по цивільним об’єктам у двох районах Харкова. МВС показало кадри ліквідації наслідків та руйнувань, що виникли внаслідок атаки.
Також відомо про трьох постраждалих – на щастя, обійшлося без загиблих. Один з чоловіків отримав осколкові поранення, інший – контузію, а у третього діагностували гостру реакцію на стрес.
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Наслідки атаки
Пізнього вечора 30 січня ворог вкотре атакував Харків, внаслідок чого постраждали Салтівський і Слобідський райони. Були прильоти по цивільний інфраструктурі.
Горіли дах приватного житлового будинку, гаражі, 2 легкових автомобілі, дах двоповерхової та приміщення адміністративної будівлі. Загальна площа усіх пожеж склала близько 100 квадратних метрів,
– пишуть у ДСНС.
Повідомляється про 3 постраждалих через російський обстріл. Чоловік 85 років отримав осколкові поранення, 44-річний чоловік зазнав контузії, у ще одного чоловіка – гостра реакція на стрес.
Рятувальники та МВС поділилися кадрами з місць удару, на яких видно наслідки російського терору. Окрім вищезазначених об'єктів, також пошкоджені поруч розташовані багатоповерхові житлові будинки та торговельний заклад.
Наслідки російського удару по Харкову 30 січня: дивіться підбірку фото
Російські атаки на міста
- У ніч проти 31 січня російські військові запустили по Україні 20 "Шахедів". Також по Україні запустили 3 балістичні ракети типу "Іскандер-М". Повітряні Сили знищили 14 ударних дронів у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.
- Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що росіяни атакували область мінімум 6 дронами-камікадзе.
- Вибухи ввечері 30 січня чули не лише у Харкові, а й на Полтавщині. За попередньою та неперевіреною інформацією від моніторингових каналів, окупанти могли застосувати "Іскандер-М". Повітряні Сили попереджали про балістику у напрямку Кременчука.