Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: рятувальники нарешті завершили розбір завалів

У Дніпрі рятувальники нарешті завершили розбирати завали багатоповерхівки у Дніпрі, яку ворог потрощив понад тиждень тому, – 28 червня.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА. Посадовець наголосив, що рятувальники працювали на місці ворожого удару цілодобово.

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У Дніпрі завершили розбір завалів

Близько 16 години 6 липня Лисак написав, що рятувальники нарешті завершили розбирати завали багатоповерхівки у Дніпрі, яку ворог потрощив ще понад тиждень тому.

Працювали цілодобово. Вивезли майже 2000 тонн будівельного сміття. Через ту атаку, на жаль, загинули троє людей. 12 – постраждали. Троє з них досі в лікарні,

– повідомив голова ОВА.

Посадовець висловив співчуття родинам жертв атаки й побажав найшвидшого одужання потерпілим. Окрім того, подякував всім, хто в той трагічний вечір і весь час після допомагав, – надзвичайникам, медикам, комунальникам, благодійникам...

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У Дніпрі завершили розбір завалів багатоповерхівки / Фото з телеграму Лисака

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