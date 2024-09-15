Вдень росіяни обстріляли Харків авіабомбами. Було влучання у багатоповерхівку. Велику кількість людей поранено.

Російські загарбники випустили по Харкову щонайменше 6 авіабомб. Було влучання у 12-поверховий житловий будинок. Кількість поранених зросла до понад 30. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Дивіться також Приносять страшні руйнування: що відомо про КАБи, якими Росія атакувала Харків

Обстріл Харкова

Станом на 16:50 рятувально-пошукова операція на місці удару триває. Зруйновано один під'їзд будинку. Пожежа на 9 поверсі. Пошкоджено щонайменше 1500 вікон. Десятки пошкоджених автівок.

Троє людей перебувають у важкому стані. Під завалами ще можуть бути люди.

Проводиться евакуація жителів. Працюють на місці профільні, гуманітарні та міжнародні та українські організації.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що наразі кількість постраждалих – 35 осіб, троє з них – діти.

Моторошні наслідки обстрілу Харкова / Фото ОВА

До слова, президент Зеленський відреагував на черговий удар по Харкову. Глава держави звернувся до союзників: "Щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні".