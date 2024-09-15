Зруйновано один під'їзд, під завалами можуть бути люди, – в ОВА про удар по Харкову
Джерело:Олег Синєгубов
Вдень росіяни обстріляли Харків авіабомбами. Було влучання у багатоповерхівку. Велику кількість людей поранено.
Російські загарбники випустили по Харкову щонайменше 6 авіабомб. Було влучання у 12-поверховий житловий будинок. Кількість поранених зросла до понад 30. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
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Обстріл Харкова
Станом на 16:50 рятувально-пошукова операція на місці удару триває. Зруйновано один під'їзд будинку. Пожежа на 9 поверсі. Пошкоджено щонайменше 1500 вікон. Десятки пошкоджених автівок.
Троє людей перебувають у важкому стані. Під завалами ще можуть бути люди.
Проводиться евакуація жителів. Працюють на місці профільні, гуманітарні та міжнародні та українські організації.
Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що наразі кількість постраждалих – 35 осіб, троє з них – діти.
Моторошні наслідки обстрілу Харкова / Фото ОВА
До слова, президент Зеленський відреагував на черговий удар по Харкову. Глава держави звернувся до союзників: "Щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні".