Росія вдарила КАБом по багатоповерхівці в Харкові: усе, що відомо про атаку

Росія продовжує атакувати мирні українські міста різними видами озброєння. Зокрема, під ударом знову опинився Харків.

Ввечері 30 жовтня Росія знову вдарила по Харкову керованою авіаційною бомбою. Усе, що відомо про цю атаку – у тексті 24 Каналу.

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Росіяни поцілили у багатоповерхівку

У харківську багатоповерхівку окупанти влучили КАБом. Це сталося під час вечірнього обстрілу Харкова 30 жовтня. Вибухи пролунали приблизно о 22:44.

Внаслідок цього у частині міста зникло світло. Станом на ранок 31 жовтня відомо про те, що загинула дитина, постраждало 35 людей, з них одна дитина. Вдалося врятувати 3 людей.

Зруйновано під’їзд 9-поверхового будинку з 5 по 1 поверхи. Під завалами, ймовірно, залишаються люди. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Реакція президента

Володимир Зеленський не залишив без уваги черговий російський обстріл Харкова. Він поділився кадрами наслідків.

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Український лідер також підкреслив, що українські партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України.

Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою,

– наголосив Зеленський.

Внаслідок обстрілу загинула дитина

Олег Синєгубов розповів, що після ворожого влучання у багатоповерхівку у Салтівському районі Харкова, на жаль, загинула дитина.

Окрім того, директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта пояснив, що її дістали з-під завалів з тяжкою травмою голови, переломами, без ознак життя. Реанімаційні заходи тривали приблизно 40 хвилин.

За уточненими даними, загиблому хлопчику у вересні виповнилося 12 років. Під завалами перебуває ще один 16-річний хлопчик.

У Харківській ОВА розповіли, що пошуково-рятувальна операція ускладнюється значною пошкодженістю конструкції будинку та загрозою обвалу.