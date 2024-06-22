Удар по будинку в Харкові: кількість жертв і поранених знову зросла

Окупанти вдень влучили по Харкову КАБами. Є жертви і поранені.

Російська армія скинула бомби на Харків, вбивши щонайменше двох людей.

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Скільки людей постраждало

Усе почалося близько 15:00. Тоді Повітряні сили повідомили про загрозу ворожої авіації для прифронтових регіонів. Вже за кілька хвилин у Харкові пролунала серія вибухів.

Мер міста Ігор Терехов заявив про 4 влучання, одне з яких прийшлося по району щільної житлової забудови. Згодом посадовець уточнив: ворог вдарив КАБом по житловому будинку.

Попередньо, зазначалося, що дві людини загинули, а дві поранені. Згодом кількість постраждалих зросла до 15, а потім і до 18.

У ЗМІ зазначають, що серед загиблих – пасажирка тролейбуса, який висаджував людей на зупинці біля місця удару.

Пізніше у коментарі медіа Терехов навів нові дані. За його словами, один КАБ влучив у житловий будинок, ще три — влучили в іншому районі у виробниче підприємство. Через удари по підприємству загинула одна людина, троє — дістали поранень. А ось внаслідок влучання по житловому будинку поранень зазнала 21 людина, загинули — двоє.

По місту завдали ударів планерувальним боєприпасом УМПБ Д-30, повідомив попередні дані керівник ОВА Олег Синєгубов.

Зверніть увагу! За словами мера Терехова, одна з бомб влучила у житловий будинок, вбивши двох людей та поранивши понад два десятки. Три інші КАБи поцілили по виробничому підприємству – там теж загинула людина, а троє дістали поранення.

Як повідомив голова ОВА Синєгубов, 16 людей госпіталізовані, зокрема двоє дітей. Четверо перебувають у важкому стані.

Станом на 17:00 відомо про 29 поранених та 3 загиблих.

Нагадаємо, що у ніч на 31 травня загарбники обстріляли багатоповерховий будинок у Харкові, унаслідок чого 9 людей загинуло, а 26 постраждало.