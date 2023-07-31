У Кривому Розі загинула мати разом з донькою: фото жертв російського терору

Росіяни цинічно атакували багатоповерхівку у Кривому Розі зранку 31 липня. Унаслідок підступних дій ворога загинуло щонайменше 5 осіб. Серед них – мати та її 10-річна донька.

Наразі триває рятувально-пошукова операція. Нині відомо про щонайменше 64 постраждалих, проте розвали ще продовжують розбирати, повідомляє 24 Канал.

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Від рук окупантів загинули мати з донькою

Під час пошукових робіт рятувальники виявили тіло загиблої дитини. Згодом стало відомо, що під час ракетної атаки померла й мати дівчинки.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що загибла жінка – 45-річна Наталя, дівчинку 2003 року народження звали Даша. Вони мешкали на 8 поверсі багатоповерхівки, у яку влучила російська ракета. На момент атаки жінка разом з донькою були у будинку.



Мати Наталя та її 10-річна донька Даша / Фото з телеграм-каналу "Свої. Кривий Ріг"

Зазначимо, що російська ракета повністю зруйнувала 5 поверхів – від 4 до 9. Рятувальники продовжують працювати на місці атаки.

Рідні загиблих не можуть стримати сліз, згадуючи Наталю та її доньку. Нині вони перебувають біля зруйнованої багатоповерхівки, усі небайдужі підтримують сім'ю у скорботі.

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Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі: що відомо

Ворог 31 липня завдав ракетного удару по Кривому Розі. Одна з ракет влучила у 9-поверховий будинок, інша – у навчальний заклад. Цинічний удар росіян спричинив величезні руйнування.

У Повітряних силах заявили, що Росія, ймовірно, атакувала місто балістичними ракетами. Встановити точний тип зброї вдасться після того, як спеціалісти оглянуть уламки.

Наразі відомо, що унаслідок терористичних дій Росії загинуло 5 осіб, 64 – отримали поранення. З них – двоє хлопчиків та троє дівчат. Від 4 до 17 років.

Редакціявисловлює свої щирі співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок чергового російського теракту.