Чоловік впізнав маму серед жертв: очевидці розповіли про удар Росії по Кривому Рогу

Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Місцеві жителі розповіли про той страшний вечір.

У вівторок ввечері, 12 березня, Росія атакувала Кривий Ріг. На жаль, є загиблі та поранені серед мирних жителів.

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Що розповіли очевидці

Соцмережами шириться відео, на якому чоловік впізнає свою маму серед жертв російської атаки.

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Журналісти поспілкувалися з кількома очевидцями. Тетяна у момент російської атаки перебувала у великій кімнаті своєї квартири та дивилася фільм. Раптом вона почула дуже сильний вибух та побачила полум'я. За словами жінки, після цього все почало летіти повз неї. Все відбулося так швидко, що вона не встигла злякатися. У Тетяни розбився телевізор, побився кахель на кухні, а також повилітали всі вікна та балконна рама.

Тетяна розповіла про атаку на Кривий Ріг: відео Суспільного



Своєю історією також поділилася Ангеліна.

Це було десь о пів на сьому. Ми лежали, я сина хотіла вже розбудити, коли раптово почули вибухи. Ми швидко побігли до туалету, через стіну, щоб заховатися. Ну і сиділи там, чекали,

– сказала вона.

За словами жінки, квартира не вціліла. В її оселі вікна повилітали повністю.

Ангеліна пояснила, як пережила ракетний удар: відео Суспільного



Що відомо про російський обстріл