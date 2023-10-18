"Медика пропустіть": кадри порятунку постраждалого з-під завалів багатоповерхівки у Запоріжжі

18 жовтня 2023, 08:17
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У ніч проти 18 жовтня російські військові атакували Запоріжжя ракетами. Одна з них влучила у багатоповерхівку.

Наразі відомо про 2 загиблих і 3 поранених. У МВС оприлюднили кадри, як людей рятували з-під завалів.

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Російська ракета зруйнувала кілька поверхів

Наразі триває пошуково-рятувальна операція – ще 3 особи можуть бути під завалами, серед яких – молоде подружжя. Рятувальники разом з правоохоронцями продовжують розбирати уламки. 

На опублікованих у мережі кадрах показали, як врятували з-під завалів людину. Голос за кадром терміново кличе медика, аби він оглянув постраждалого на місці. 

Кадри порятунку людей з-під завалів: дивіться відео

Відомо, що російська ракета зруйнувала під'їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи.

Профільні служби евакуювали близько 50 мешканців будинку. Пошуково-рятувальні роботи тривають,
– наголосили у МВС. 

Ракетний удар по Запоріжжю 18 жовтня: головне

  • У ніч проти 18 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворог випустив 6 ракет по території міста в період з 01:33 до 01:48 ночі. Наразі невідомо, який тип ракет росіяни використали для цинічного удару по Запоріжжю. За попередньою інформацією, це могли бути ракети С-300.
  • Одна з російських ракет влучила у багатоповерхівку у центрі Запоріжжя. Унаслідок удару пошкоджено близько 8 квартир.
  • Станом на 08:30 відомо про 2 загиблих унаслідок атаки, троє – поранено. Під завалами можуть бути ще люди. За словами сусідів, ракета влучила у квартиру, де проживало молоде подружжя. Наразі їх ще не знайшли. 
  • На ракетний удар відреагував Володимир Зеленський. Він наголосив, що "держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор". Також він подякував усім, хто допомагає долати зло. Президент України висловив співчуття усім, чиї близькі й рідні загинули унаслідок ракетного удару.

Автор: Анжеліка Байбак