"Медика пропустіть": кадри порятунку постраждалого з-під завалів багатоповерхівки у Запоріжжі

У ніч проти 18 жовтня російські військові атакували Запоріжжя ракетами. Одна з них влучила у багатоповерхівку.

Наразі відомо про 2 загиблих і 3 поранених. У МВС оприлюднили кадри, як людей рятували з-під завалів.

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Російська ракета зруйнувала кілька поверхів

Наразі триває пошуково-рятувальна операція – ще 3 особи можуть бути під завалами, серед яких – молоде подружжя. Рятувальники разом з правоохоронцями продовжують розбирати уламки.

На опублікованих у мережі кадрах показали, як врятували з-під завалів людину. Голос за кадром терміново кличе медика, аби він оглянув постраждалого на місці.

Кадри порятунку людей з-під завалів: дивіться відео

Відомо, що російська ракета зруйнувала під'їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи.

Профільні служби евакуювали близько 50 мешканців будинку. Пошуково-рятувальні роботи тривають,

– наголосили у МВС.

Ракетний удар по Запоріжжю 18 жовтня: головне