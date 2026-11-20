20 листопада окупанти атакували Жовті Води, що на Дніпропетровщині. Попередньо, ворог влучив у житлову багатоповерхівку.

Удар по Жовтих Водах підтвердив глава ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про удар по будинку в Жовтих Водах?

За словами чиновника, п'ятеро людей дістали поранень через атаку на Жовті Води безпілотниками.

У стані середньої тяжкості до лікарні доправили жінок 47 та 70 років і чоловіків 20 та 51 року. 87-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, у місті пошкоджені багатоквартирні будинки, автівки, банк та магазин.

Зауважимо, що близько 5-ої ранку з'явилася інформація про ворожий удар по п'ятиповерховому будинку у Жовтих Водах. Також у мережі поширили відео, на якому видно охоплену полум'ям багатоповерхівку.

Зазначалося, що пожежа вирувала з 1 по 5 поверх.

Охоплена вогнем багатоповерхівка / Скриншот з відео

Нагадаємо, упродовж ночі Росія атакує Україну дронами і ракетами. У низці областей лунали вибухи. Зокрема, у Харкові ворог завдав удар по медичному комплексу.

Внаслідок влучання ворожого дрону по лікарні у Шевченківському районі постраждало четверо людей, вибито більше 50 вікон.

Окрім того, влада повідомила про влучання по житловому комплексу у тому ж районі міста. Пошкоджено 5 автомобілів на парковці та скління вікон першого поверху багатоквартирного будинку.