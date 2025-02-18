На ЧАЕС досі ліквідовують наслідки російської атаки: яка там ситуація

В ніч на 14 лютого Росія підступно вдарила по укриттю на Чорнобильській АЕС. Там ретельно відстежують рівень радіаційного фону.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського удару по ЧАЕС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

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Яка зараз ситуація на ЧАЕС

Станом на 7 ранку 18 лютого тління на місці удару продовжується. Там постійно вимірюють рівень радіації. На щастя, він перебуває в межах звичних показників.

У самому укритті Чорнобильської виявили низку пошкоджень внаслідок російської атаки. Йдеться про наскрізні руйнування завбільшки у 15м2, дефекти обшивки та пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки.

Наявні руйнування болтових з'єднань. Також деформовані вузли з'єднань конструкцій верхньої частини гаража техобслуговування,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко заявив, що удар російського безпілотника не спричинив викид радіоактивних речовин. Але якщо будуть повторні удари, то ситуація може змінитися.