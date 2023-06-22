Вражали й будемо вражати, – Веніславський відреагував на погрози Шойгу

Міністр оборони Росії заявив, що у випадку ударів ракетами Storm Shadow по Криму будуть удари у відповідь по центрах ухвалення рішень. Втім, у цих погрозах немає нічого нового.

Ця заява достатньо показова. Про це 24 Каналу сказав член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Вони сьогодні вже чітко усвідомлюють: їхня так звана "спеціальна військова операція", а насправді повноцінна війна, вже точно не обмежується зонами, які вони собі малювали у хворобливій уяві,

– відзначив член комітету ВР.

Усі об'єкти на будь-якій оперативній глибині країни-агресорки, які вона використовує проти України або за допомогою яких забезпечує свої збройні сили, є нашими законними військовими цілями.

"Вони вражалися і будуть вражатися тоді, коли це буде необхідно з точки зору військового командування України. Чим вражати – ми знайдемо. Я думаю, що попереду нас чекає багато цікавого, зокрема в об'єктах, які палатимуть на території Росії", – підсумував Веніславський.

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