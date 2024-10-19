У момент удару була у дворі: загиблу на Черкащині жінку реанімували пів години

Уночі окупанти вдарили по Черкащині дронами і ракетами. Росіяни вбили пенсіонерку, яка на момент атаки перебувала у дворі.

Кільканадцять годин противник тероризував Україну з повітря, завдаючи ударів керованими авіабомбами, "Шахедами" і ракетами. Вибухи лунали в багатьох містах: у Шостці, Черкасах, Києві та Одесі, зокрема.

Дивіться також Тривога тривала всю ніч: які наслідки атаки "Шахедами" на Київщину

Смертельний приліт уламком

Відомо, що внаслідок атаки на Уманщиеу загинула жінка 1961 року народження. За словами директора Уманської центральної міської лікарні Іван Хоптяний, постраждалу доправили у вкрай важкому стані, майже без ознак життя.

Зазначається, що на момент удару вона перебувала на дворі. Їй уламком потрапило в живіт, пошкодило органи черевної порожнини і великі магістральні судини.

27 хвилин лікарі намагалися врятувати пацієнтку. Втім, на жаль, реанімаційні заходи виявилися безуспішними.

До слова, у Черкаському районі уражено об'єкт критичної інфраструктури. Також ворог дроном поцілив у складське приміщення приватного підприємства.

У приватному секторі Черкас уламками БпЛА пошкоджено вікна житлового будинку та в будівлі ДЮСШ.