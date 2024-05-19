Відпочинок, який закінчився трагедією: усе, що відомо про ракетний удар по Черкаській Лозовій

Вранці 19 травня російська армія обстріляла селище Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківського району. Ворожа атака забрала життя цивільних українців.

Окупанти завдали ракетний удар по базі відпочинку під Харковом. Скільки людей постраждало, і чим саме били росіяни, передає 24 Канал.

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Росіяни вдарили балістикою

Близько 11:03 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про вибухи у Харкові. ЗМІ своєю чергою написали про серію вибухів. Слід зауважити, що в області та місті повітряна тривога тривала ще з 3 ночі. Втім, попередження про загрозу ракетного удару вранці від Повітряних сил не було. І не дивно, адже ворог застосував балістику. Попередньо, противник атакував Харківський район двома балістичними ракетами "Іскандер-М", які запустив з території Бєлгородської області.

Під ударом опинилася база відпочинку у селищі Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківського району.

На базі відпочивали цивільні з дітьми

Керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов підкреслив, що окупанти вдарили по звичайному пляжу з альтанками для відпочинку – жодних військових цілей там не було. Серед жертв росіян опинилися – звичайні люди – жінки та діти, які просто виїхали на природу й потрапили під ворожий вогонь.

Як розповіли у поліції, росіяни вдалися до тактики "подвійного удару". За 15 – 20 хвилин вони повторно атакували ракетою те саме місце, куди вже прибули на допомогу рятувальники та медики.

А поки на місці тривала рятувальна операція і працівники поліції разом з бійцями ДСНС та медиками шукали поранених, – терористи вдарили вдруге,

– розказав Болвінов.

Він уточнив, що під першого удару по базі ворог зруйнував альтанку, будиночки для відпочинку, будівлю самої бази. Людей довелося діставати з-під завалів.

Наслідки удару по базі відпочинку / Фото прокуратура та поліція

Серед загиблих – вагітна жінка

Станом на 17:00 відомо про 6 загиблих. Серед них – 5 цивільних чоловіків та жінка, яка перебувала на 7 місяці вагітності. Ще один 68-річний чоловік помер від отриманих травм у лікарні.

Спершу повідомлялося про 16 поранених, серед яких двоє працівників поліції та фельдшер швидкої допомоги, а також 8-річна дівчинка, яка отримала легкі тілесні ушкодження.

Втім, згодом кількість постраждалих зросла до 27. Доля одного зі співробітників бази відпочинку залишається невідомою. Встановлено, що під час атаки він перебував поблизу водойми та ловив рибу.

У поліції раніше розповіли, що серед загиблих був один чоловік, який також ловив рибу. Він перебував за 100 метрів від бази відпочинку і загинув від прямого влучання уламку ракети у серце.

Одна із постраждалих – 70-річна жителька Черкаської Лозової Валентина Вєцкур. Жінка зазнала поранень, а її чоловік загинув. За словами пані Валентини, вранці він пішов прогулятися разом із собакою. Згодом хазяїна і тварину знайшли мертвими у водоймі.

Також жінка зазначила, що чотирьох її сусідів забрали до лікарні. Сусідці відірвало груди, а в сусідів – "ноги в дірках".

Зеленський пояснив, як зупинити терор

Президент Зеленський відреагував на обстріл Харківщини. Глава держави висловив співчуття родичам загиблих. Він також зауважив, що кожного дня надходять повідомлення про російські злочини в Україні.

Президент заявив, що російський терор можна зупинити. Задля цього "дефіцит політичної волі лідерів світу має бути подоланий". За словами Зеленського, вже два нових Patriot на захисті Харкова здатні змінити ситуацію.