Була вдома на лікарняному: у Чернігові загинула 25-річна лейтенантка Аліна Миколаєць

Російська армія 17 квітня завдала ракетних ударів по Чернігову. Внаслідок атаки загинула 25-річна лейтенантка поліції, яка у момент атаки перебувала не на службі.

Загальна кількість жертв вже перевищила 10 осіб, а поранених нараховують більш як шість десятків. Водночас кількість загиблих та травмованих не остаточна та може зростати, адже рятувальники продовжують працювати на місці влучання.

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Смерть поліціянтки

Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що екстрені служби ліквідовують наслідки ракетних ударів по місту. Станом на 13:15 відомо про 14 загиблих, понад 60 травмованих. Окрім цього, ще троє вважаються зниклими безвісти.

Голова Міністерства внутрішніх справ розповів, що внаслідок удару загинула поліціянтка, яка була на лікарняному.

Серед загиблих внаслідок російського обстрілу – 25-річна лейтенантка поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Смертельне осколкове поранення,

– розповів Клименко.

У поліції повідомили, що ім'я загиблої – Аліна Миколаєць. Дівчина служила в поліції з червня 2023 року. Без доньки залишилися батьки дівчини.

Аліна Миколаєць загинула внаслідок атаки по Чернігову / Поліція Чернігівщини

Увесь колектив поліції Чернігівщини схиляє голови в жалобі та висловлює щирі співчуття рідним та близьким Аліни, та всіх, хто загинув сьогодні в результаті підступної ворожої атаки,

– написали колеги.

Міністр висловив співчуття родинам усіх загиблих внаслідок російської атаки. Окрім цього він нагадав публічним особам та місцевим мешканцям про необхідність відповідального ставлення до поширення інформації щодо наслідків обстрілів. Клименко закликав не наражати на небезпеку працівників екстрених служб, які намагаються врятувати потерпілих.

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