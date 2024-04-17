Люди під завалами, – Зеленський показав жахливі наслідки удару по Чернігову

Росія цинічно вдарила по 8-поверховій будівлі у Чернігові. Внаслідок атаки є поранені та загиблі.

Росія зранку 17 квітня завдала ракетного удару по Чернігову. Президент України Володимир Зеленський не залишив чергову російську атаку без уваги.

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Україні потрібні засоби ППО

Зеленський зазначив, що триває рятувальна операція після російського ракетного удару.

Люди під завалами. Станом на цей час відомо про 20 постраждалих і 10 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким,

– написав президент.

Він наголосив, що кількість загиблих може зрости. Водночас, за його словами, цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою.

Зеленський зауважив, що терористи здатні ламати життя лише тоді, коли їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя.

Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме,

– підкреслив український лідер.

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Росія вдарила по Чернігову