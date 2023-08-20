На місці смерті улюблена кава від друзів: жертвою атаки на Чернігів став 22-річний Назар Ющенко

Росія вдарила крилатою ракетою по драмтеатру в центрі Чернігова, внаслідок чого загинули люди. Серед них – 22-річний Назар Ющенко. Юнак любив пити каву, а також мріяв перетворити свій "Запорожець" на спортивну машину.

У суботу, 19 серпня, російські військові вкотре засвідчили, що є терористами та воюють проти цивільного населення. Власне, близько 11:30 вони вдарили по центральній частині Чернігова, вбивши 7 людей (інформація станом на 20:00, 20 серпня).

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Загинув Назар Ющенко

Як розповідають друзі 22-річного хлопця, що відійшов на той світ через цю атаку, Назар Ющенко був дуже щирим і добрим: завжди приходив на допомогу, полюбляв пити каву біля драматичного театру в Чернігові та щонайголовніше – мав мрії. Їх зруйнували в одну мить окупанти.

Це була його улюблена фірмова кава. Пив він її лише тут – біля драмтеатру. Тільки тут вона йому завжди подобалась. Завжди. Ми сюди часто приїжджали. Я прочитав в телеграмі, що по нашому драмтеатру прилетіла ракета. Я подзвонив мамі та брату, усім друзям... А Назар не брав трубку. Дзвонив-дзвонив – 30 разів його набрав,

– констатував Дмитро, друг загиблого Назара.

Окрім того, він зазначив, що в один момент на його дзвінок Назару відповіла дівчина. Вочевидь, це була представниця правоохоронних органів. Після декількох запитань до Дмитра, вона впевнилась, що він – друг Назара, і сказала йому передати родичам, що 22-річний парубок загинув.

"У мене одразу паніка, істерика була. До останнього не вірив, що він загинув. Був дуже хорошою людиною, завжди приходив на допомогу. Дуже любив свою машину – "Запорожець". Хотів переробити його на спортивну машину. Три роки про це розповідав", – наголосив Дмитро.

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Важливе про атаку

Загарбники випустили саме ракету типу "Іскандер-К" по драматичному театрі в центрі Чернігова. Це повітряна ціль наземного базування.

Загалом постраждало понад 150 людей через цей ракетний обстріл. У лікарні було доправлено близько 40 осіб, з них 15 – прооперували.

У місті після цього теракту з боку російських окупантів оголосили жалобу. Місцеві несуть квіти на місце трагедії. А також дитячі фотографії та іграшки.

Як стверджують друзі Назара, за хвилину до удару по драмтеатру він завів свого "Запорожця" і готовий був рушати. Фактично юнаку забракло декількох секунд, аби від'їхати. Він загинув на місці через поранення від уламка скла.