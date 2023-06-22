Час звикати і до "бавовни" і до "штормів", – Гуменюк про удар по Чонгарському мосту

Зранку 22 червня прилетіло по Чонгарському мосту. Сили оборони кажуть, що російським загарбникам потрібно звикати до великої кількості "бавовни".

Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал. За її словами, сезон "бавовни" в окупантів буде квітнути.

До теми "Ох**ніти": у мережі з'явилися перші кадри з Чонгарського мосту після прильоту

Окупантам треба звикати до "бавовни"

Як зазначила Гуменюк, загарбникам треба звикати до того, що сезон "бавовни" у Криму буде квітнути.

Ми також говорили про те, що штормити буде. Який це буде шторм, чи Storm Shadow, чи природний, це вже як піде. Але штормити буде,

– наголосила вона.

Атака на Чонгарський міст: все, що відомо

Нагадаємо, що зранку 22 червня "бавовна" прилетіла по Чонгарському мосту. Місцеві жителі оприлюднили перші кадри після прильоту.

У ГУР прокоментували ураження Чонгарського мосту, через який окупанти раніше переправляли військову техніку з Криму.

У розвідці зауважили, що аналізувати те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях щодо військової доцільності, будуть уже після звільнення цих окупованих територій. І це обов'язково станеться.

Окрім того, телеграм-канали повідомляють, що є прильоти по низці мостів між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом. Загарбники у своїх бідканнях згадують Storm Shadow. Водночас, можливо, мости просто втомилися бачити обличчя загарбників й вирішили прилягти та трохи відпочити.

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук вважає, що є декілька версій того, що відбулося. Зокрема, причиною може бути землетрус, який сколихнув тимчасово окупований Крим. Відчули поштовхи поблизу Севастополя.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що пошкодження мосту у Чонгарі має дуже велике значення.

Чонгарський міст проходить через затоку Сиваш на перегоні Новоолексіївка – Джанкой. У 2014 році у відповідь на окупацію Криму Росією уряд України доручив замінувати старий та новий мости з українського боку.