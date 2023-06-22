Чекають "отвєтку": у окупантів сталася істерика через удар по Чонгарському мосту

22 червня ЗСУ вдарили по низці мостів, що сполучають Херсонщину та тимчасово окупований Крим. Росіяни тепер вже не впевнені, що їм вдасться перемогти у війні.

Переправа до Криму перетворилася на решето – українські військові влучили у міст на двох кінцях близько п'ятої ранку. У росіян через це вже почало "палати", і вони на пропагандистських телеграм-каналах знову почали закликати до бомбардування Києва, передає 24 Канал.

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Чонгарський міст підірвали у двох місцях

Чонгарський міст, інформація про пошкодження якого з'явилася 22 червня, проходить через затоку Сиваш на перегоні Новоолексіївка – Джанкой. За однією з версій, пошкодження на ньому могли статися через землетрус – поштовхи землі відчували у Севастополі, що у тимчасово окупованому Криму. Через це міст міг почати "розміновуватися".

Натомість пропагандистські телеграм-канали заявили, що по ньому начебто вдарили ЗСУ.

Підрив Чонгарського мосту – серйозний удар по логістиці окупантів, адже він був переправою у Крим. Окупанти вже почали поширювати панічні дописи про "підрив" мосту, а це означає, що міст був для них вкрай важливим. Окрім того, удар по мосту спричинив великий вплив на окупантів і колаборантів на Херсонщині – тепер немає жодного місця, де вони можуть почуватися у безпеці.

У окупантів вже почалася істерика через "атаку" ЗСУ

Вже традиційно "прості росіяни" після звістки про удар по мосту почали погрожувати новими атаками на цивільні об'єкти України – зокрема, запропонували знову бомбити і столицю України, Київ. Деякі з них заявляють, що "отвєтку" Україна має отримати терміново, а удари мають бути "точними та потужними".

Втім, не всі окупанти налаштовані оптимістично – деякі з них вже розуміють, що жодної "відповіді" від Кремля чекати не варто. А інші бояться, що з новою допомогою від Заходу ЗСУ швидко візьмуть тимчасово окупований Крим "у кліщі".

Реакція росіян на пошкодження мосту / Скриншоти з соцмереж

Деякі росіяни у коментарях популярних пропагандистських телеграм-каналів згадали також і про те, що ЗСУ начебто "вбивають мирних жителів", але також і виявили стурбованість тим, що перед "жестом доброї волі" армії Росії у Херсоні відбувалися схожі події.

Згадали росіяни і про ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина – він також боїться наступальних дій ЗСУ і вже втік з передових позицій та перебрався під Маріуполь. Окупанти ж іронічно запросили його відвідати Одесу, адже вже й самі розуміють, що успіхи їхньої армії значно скромніші, ніж намагається показати російська пропаганда.

"Перед "здачею" Херсона таке саме було", "Херсонський сценарій планується?", – написали деякі коментатори.

Настрої росіян з кожною новою "бавовною" на окупованих територіях стають все більш песимістичні. Вони вже не вірять, що "червоні лінії" Кремля можливо перейти, і не сподіваються не перемогу у війні.

Удар по Чонгарському мосту: коротко