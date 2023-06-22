В ОП пояснили мету ураження Чонгарського мосту

Зранку 22 червня прилетіло, зокрема, по Чонгарському мосту. Та те, що відбулося, має абсолютний військовий, політичний та історичний сенс.

Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він зазначив, що з військового боку Україні треба роз'єднувати з Півночі та Півдня постачання для росіян по всій лінії фронту.

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"Безумовно так підриви мостів, інфраструктури забезпечення, транспортної інфраструктури є абсолютно конкретним військовим сенсом як таким. Наші хлопці це нині відпрацьовують", – наголосив Подоляк.

Знищення підвезень для ворога

За його словами, одна із ключових частин наступальних операцій України – це знищення логістичного транспортного забезпечення росіян. Тобто треба знищити всі підвезення на будь-якому напрямку. А ключовий напрямок – тимчасово окупований Крим. Там розташовано понад 200 складів ворога тактичного та стратегічного рівня.

Нам безпосередньо треба знищити можливість використовувати ці склади для оперативного постачання тих чи інших ресурсів для продовження оборонних операцій російського окупаційного угруповання,

– зауважив радник голови ОПУ.

Доведеться відповідати

Михайло Подоляк наголосив, що там також є і антиколаборантські сенси. Мовляв, нарешті ці люди починають розуміти, що 2014 року в них точно не буде. Натомість їм доведеться відповідати фізично чи юридично. Мовиться, зокрема, про так званого "голову Криму" Сєргєя Аксьонова та очільника окупаційного "парламенту" Владіміра Константінова.

"Поцарювали" рівно стільки, скільки їм відпущено Богом, а далі – юридична відповідальність", – додав Подоляк.

Сенс є

Усе, що робить нині Україна, має абсолютний зміст та сенс, адже вона деокуповує свою територію.

"Ми займаємося становленням, поверненням міжнародного прав на нашу територію. Ми повертаємо свою територію, яку втратили, на жаль, у 2014 році", – зауважив радник керівника Офісу Президента.

Майже єдина дорога

Дорога через Чонгар – практично єдина, яка дозволяє постачати ту чи іншу техніку для того, щоби підтримувати певний рівень забезпечення росіян. Мовиться не лише про Запорізьку та Херсонську області, але безумовно й про Луганськ та Донецьк.

З військового оперативного боку достатньо важливо нині виконувати три речі. Перше – знищувати транспортні магістралі. У даному випадку мовиться про конкретні мости з тимчасово окупованого півострова.

"Друга складова – нищити транспортні вузли, які розташовані на окупованих територіях континентальної України. Третя складова – нищити оперативні чи оперативно-тактичні склади, які розташовані вздовж транспортної магістралі забезпечення – тобто, загалом всі транспортні можливості", – наголосив радник глави ОПУ.