Саркофаг над Чорнобильською АЕС більше не функціонує так, як повинен, – Greenpeace
- Саркофаг Чорнобильської АЕС більше не функціонує належним чином після удару "Шахеда" 14 лютого 2025 року, що спричинило пожежу та пошкодження конструкції.
- Greenpeace вважає, що Росія скоїла воєнний злочин, цілеспрямовано запрограмувавши удар по Чорнобильській АЕС. Наразі майбутнє проєкту є невизначеним через високий рівень радіації та необхідність значних витрат на ремонт.
- Облицювання даху і критичні конструкції пошкоджені, а сніг і вода просочуються всередину, що викликає корозію. Це все може призвести до того, що доведеться встановлювати нове укриття.
Після удару "Шахеда" по саркофагу Чорнобильської АЕС, укриття більше не функціонує, як повинно. Вочевидь, над зруйнованим енергоблоком доведеться встановлювати нове укриття.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Greenpeace.
Важливо Було влучання в укриття над 4-м енергоблоком, виникла пожежа: головне про удар Росії по ЧАЕС
Саркофаг більше не захищає світ від радіації
Спеціальна місія Greenpeace відвідала Чорнобильську атомну електростанцію, щоб дослідити поточний стан нового безпечного конфайнменту (НБК) – саркофагу або ж укриття, який захищає світ від радіації. Російська армія вдарила "Шахедом" по саркофагу 14 лютого 2025 року. Тоді спалахнула пожежа, конструкція даху укриття була серйозно пошкоджена, а наслідки після атаки ліквідували лише за 3 тижні – 7 березня.
Як повідомив начальник цеху експлуатації Чорнобильської АЕС та об'єкта "Укриття" Артем Сірий, наразі половина північного даху, а також південний дах та бічні стіни Чорнобильської АЕС постраждали від пожежі. Після атаки серйозно пошкоджено матеріал облицювання даху та критично важливі конструкції, включно з крановою системою. Ба більше, існує загроза корозії, адже сніг та вода під час дощу потрапляють всередину саркофагу – під арку.
Фахівці наголошують, що нині укриття над 4 енергоблоком не функціонує так, як повинно бути. Ймовірно, саркофаг доведеться замінити.
До слова, новий саркофаг над Чорнобильською АЕС встановили не так давно – його ввели в експлуатацію у 2019 році. На всю програму витратили близько 2 мільярдів євро, з яких 1,5 мільярда – безпосередньо на укриття.
В Greenpeace наголосили, що удар Росії по укриття на ЧАЕС – це найтяжчий воєнний злочин проти України. Саркофаг, який звели у 2019 році мав слугувати близько 100 років.
Наразі процес аналізу збитків ще не завершився, але первинна оцінка свідчить, що майбутнє всього проекту в кращому випадку є невизначеним. Через високий рівень радіації над саркофагом, дуже можливо, що весь Чорнобильський НБК доведеться перемістити залізницею назад до місця, де він був побудований, перш ніж можна буде провести ремонт, який обійдеться у величезні кошти,
– заявили в Greenpeace.
Крім того, в Greenpeace встановили, що російський "Шахед" був запрограмований на удар по Чорнобильській АЕС. Це ще один доказ, що Росія цілеспрямовано скоїла воєнний злочин.