Якою ракетою окупанти вдарили по Чугуєву: що повідомили в прокуратурі

Російське військо 19 липня завдало удари по Чугуєву. В обласній прокуратурі повідомили, чим атакували окупанти.

Додамо, що збройні сили Росії завдали ракетні удари по центральній частині міста Чугуїв близько 4:05 ранку.

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Чим росіяни завдали удару по Чугуєву

Попередньо, ворог завдав удари по місту двома ракетами "Іскандер-М",

– ідеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Так, прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів, аби задокументувати воєнні злочини, які скоїли російські військовослужбовці.

Додамо, що внаслідок атаки по Чугуєву станом на 8:10 відомо, що зазнали поранень 9 людей, серед них 14-річний хлопчик.

Також пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі, магазини, адміністративні будівлі, офісні приміщення тощо.

Наслідки російської атаки по Чугуєву / Фото Харківська обласна прокуратура