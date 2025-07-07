У Чугуєві – приліт балістики: пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури

7 липня Харківська область перебувала під ворожим обстрілом. Відомо про поранених і руйнування.

Так, у Харкові ворог атакував житлові квартали дронами, внаслідок чого спалахнули пожежі. Майже три десятки людей постраждали, серед них є діти, передає 24 Канал.

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Росіяни били по Чугуєву балістикою

Зазнали російських ударів й інші населені пункти області, зокрема Чугуїв.

Вранці біля 08:00 два вибухи пролунали у Чугуївському районі.

За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, окупанти завдали по місту удар балістичною ракетою. Є пошкодження цивільної інфраструктури у Малинівській громаді. Наслідки уточнюють.

Також внаслідок російських обстрілів Куп'янському районі пошкоджено 2 багатоповерхові будинки, приватний будинок. В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль та господарчу споруду.

Уночі росіяни також обстріляли Київ. Падіння уламків БпЛА спричинило пошкодження:

фасаду адміністративної будівлі, газової труби та порожнього резервуару у Деснянському районі;

автомобіля та труби водопостачання у Солом'янському;

вікон в офісній будівлі у Голосіївському.

Внаслідок влучання уламків БпЛА пошкоджена тепломагістраль великого діаметра – без гарячої води 500 будівель.