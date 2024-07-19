Росія завдала подвійного удару по Чугуєву: багато руйнувань, є поранені, зокрема, дитина
Джерело:Галина Мінаєва
Російські загарбники вкотре вдарили по Харківщині. Вранці 19 липня атакували Чугуїв. На жаль, внаслідок обстрілу є поранені, зокрема, дитина.
Бійці Путіна завдали подвійного прямо по центру міста. Є численні пошкодження суто цивільних будівель.
Дивіться також Ракетний удар по Будах на Харківщині: в якому стані пораненіЗверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Які наслідки удару по Чугуєву
Сьогодні зранку ворог завдав подвійного удару по центру Чугуєва. Є численні пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та інших, суто цивільних будівель.
Проте головний наш біль – це поранені, серед яких дитина, хлопчик, який наразі перебуває у дуже важкому стані,
– наголосила міська голова о 05:55.
Галина Мінаєва зазначила, що дала розпорядження щодо оперативної ліквідації наслідків російського обстрілу та допомоги усім мешканцям, чиє житло постраждало.
Згодом голова Харківської ОВА розповів детальніше про наслідки російського удару.
Є пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури. На цю хвилину 7 поранених, серед яких хлопчик 14 років. Усі – в середньому та легкому станах. Стан хлопчика – стабільний,
– повідомив Олег Синєгубов о 06:55.
Зауважимо, що близько 4 години ранку Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі Сходу.
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Росія вдарила по Чугуєву ракетами "Іскандер-М"
- Перше влучання – поряд з будинком. Згоріли дев'ять автомобілів.
- Пошкоджено скління вікон дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, дах та скління вікон двоповерхового житлового будинку, два магазини.
- Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої п'ятиповерхової будівлі, приватний будинок.
- Сім постраждалих госпіталізовані з осколковими пораненнями, загрози життю немає.
- Попередньо, окупанти завдали удару по місту 2 ракетами "Іскандер-М".
- Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.
- Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.