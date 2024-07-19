Росія завдала подвійного удару по Чугуєву: багато руйнувань, є поранені, зокрема, дитина

Російські загарбники вкотре вдарили по Харківщині. Вранці 19 липня атакували Чугуїв. На жаль, внаслідок обстрілу є поранені, зокрема, дитина.

Бійці Путіна завдали подвійного прямо по центру міста. Є численні пошкодження суто цивільних будівель.

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Які наслідки удару по Чугуєву

Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Сьогодні зранку ворог завдав подвійного удару по центру Чугуєва. Є численні пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та інших, суто цивільних будівель.

Проте головний наш біль – це поранені, серед яких дитина, хлопчик, який наразі перебуває у дуже важкому стані,

– наголосила міська голова о 05:55.

Галина Мінаєва зазначила, що дала розпорядження щодо оперативної ліквідації наслідків російського обстрілу та допомоги усім мешканцям, чиє житло постраждало.

Згодом голова Харківської ОВА розповів детальніше про наслідки російського удару.

Є пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури. На цю хвилину 7 поранених, серед яких хлопчик 14 років. Усі – в середньому та легкому станах. Стан хлопчика – стабільний,

– повідомив Олег Синєгубов о 06:55.

О 08:08 посадовець написав, що кількість поранених зросла до 9.

Зауважимо, що близько 4 години ранку Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі Сходу.

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Росія вдарила по Чугуєву ракетами "Іскандер-М"