Масована атака по Україні, удар по ДніпроГЕС: хронологія 758 дня війни
Вночі та зранку 22 березня Росія масовано атакувала Україну ракетами. Зокрема, окупанти вдарили по ДніпроГЕС і не тільки. На жаль, внаслідок обстрілів є багато руйнувань і постраждалих.
У п'ятницю окупанти завдали наймасштабнішої атаки по українській енергетиці за останній час. Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ракетних ударів, боротьбу українців проти агресора, головні події 22 березня – читайте у матеріалі 24 Канал.
Зверніть увагу Окупанти вдарили по найбільшій ГЕС в Україні – Дніпровській: є влучання
Україна розпочала розслідування за фактом обстрілу ДніпроГЕС та Запоріжжя. Ворог вкотре порушив правила та звичаї війни. Росіяни цілили в греблю ДніпроГЕС, намагаючись створити нову екологічну катастрофу на зразок тієї, коли вони підірвали греблю Каховської ГЕС у 2023 році, У Запоріжжі є влучання в житлові будинки. Очільник ОВА заявив, що під завалами точно є люди. Особливо це стосується приватного сектору, там, де мешканці просто спали, а ворог цілив по них ракетами. Внаслідок масованої атаки Росії по енергетичних об'єктах у Харкові зафіксовано відключення світла. Окрім цього, є проблеми з постачанням тепла до жителів міста. Директор Укргідроенерго повідомив, що було два прямих влучання у станцію. Ситуація на ГЕС-2 є критичною, невідомо, як далі вона працюватиме та за якої потужності. Голова ОВА повідомила, що ворог атакував область "Шахедами" та ракетами. Є влучання по об'єкту критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Є пошкодження. Однак, перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано. На місці влучання працюють рятувальники ДСНС. Зранку 22 березня українці зіткнулися з проблемами із доступом до мережі інтернет. За даними платформи NetBloks, в Україні станом на зараз фіксуються серйозні масові збої в роботі інтернету в низці регіонів, які постраждали від обстрілу. Наразі триває ліквідація пожежі на Дніпровській ГЕС. В Укргідроенерго запевнили, що загрози прориву немає. Ситуація на дамбі станції контрольована. Окупанти застосували 151 засіб повітряного нападу. Зокрема: В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі: 55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131"; 35 крилатих ракет Х-101/Х-555; 2 керовані авіаційні ракети Х-59, Президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог запустив близько 90 ракет та 60 дронів-камікадзе типу "Шахед". Росія прицільно била по енергетичній інфраструктурі. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей, Він також висловив співчуття усім, хто втратив рідних та близьких під час масованої атаки 22 березня. Наслідки російської атаки: дивіться відео Вчора ворог вивів морські ракетоносії на бойове чергування, до того ж підводні, з яких виявити пуски ракет складніше. Все це може свідчити про підготовку майбутніх атак, зазначила Гуменюк. Також останнім часом спостерігається надмірна активність розвідувальних дронів. Окрім того, ворог почав нетипово використовувати тактичну авіацію, виключно для збору інформації. Минулої доби противник обстрілював Токарівку, Берислав, Тягинку, Кізомис, Козацьке, Білозерку, Велетенське, Новоберислав, Антонівку, Зимівник, Садове, Комишани, Станіслав, Широку Балку, Дудчани, Золоту Балку та місто Херсон. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, адмінбудівлю, дитячий садок, газогони, господарську споруду, сільгосптехніку та автомобілі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 – зазнали поранення. Внаслідок російського обстрілу влучання по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині, Триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів. Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована. У Кривому Розі є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У місті вводять графіки аварійних відключень світла. Федоров повідомив, що 327 ударів по 12 населених пунктах завдав ворог впродовж доби. Зокрема, 12 ракетних ударів окупанти завдали по Запоріжжю та Запорізькому району. 4 авіаційні удари по Малій Токмачці, Роботиному, Левадному. 40 БпЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку. 271 артудар завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Вербового, Дорожнянки, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Левадного, Степногірську. Надійшло 26 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. В акваторії Чорного моря 2 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет. Росія атакувала ДніпроГЕС. Ворожа ракета влучила у тролейбус з людьми, що рухався через дамбу. На ДніпроГЕСі під час ракетної атаки здійснювали рух як тролейбуси, так і приватні автівки. Про загиблих наразі інформацією не володіємо, тож не можемо підтвердити. А що стосується постраждалих, то, на жаль, це десятки людей, В ОВА повідомили, що під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом за минулу добу ворог завдав 36 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 150 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. На Куп'янському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 8 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Енергоатом повідомив, що о 05:10 під час масштабної ракетної атаки на Україну відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська". Вона з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України. АЕС знову на межі блекауту. Також обмежено рух на Дніпровській ГЕС. Олександр Симчишин повідомив, що у Хмельницькому є пошкодження об'єктів інфраструктури. Внаслідок удару постраждали житлові будинки. Також, за попередньою інформацією, є поранені та 1 загибла. Під завалами продовжуються пошуки людей. У Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та селах зникло світло. ЗМІ повідомили про вибухи на Прикарпатті. Раніше Повітряні сили попереджали, що в напрямку Івано-Франківської області тримають курс крилаті ракети. Голова ОВА повідомив, що ворог застосував гібридну тактику БпЛА та крилатих ракет. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Про вибухи у Києві написали ЗМІ та телеграм-канали. Офіційної інформації поки немає. У Кривому Розі та Дніпрі лунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про чергові пуски крилатих ракет і "Кинджалів". Окупанти масовано атакували Запоріжжя. Згодом Іван Федоров повідомив, що росіяни завдали 12 ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, 7 будинків зруйновано, 35 – пошкоджено. Є поранені. Кількість постраждалих уточнюють. За останні кілька хвилин Повітряні сили повідомили про ракету Х-47М2 "Кинджал" на Дніпро, ракету на Черкащині напрямком на Умань, ракети на межі Чернігівської та Полтавської областей у напрямку на Київ та ракети на Кривий Ріг. Плюс зафіксовано зліт ще двох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Повітряна тривога триває в усій Україні. Окупанти масовано атакують Харків ракетами. Терехов повідомив, що вже прогриміло близько 15 вибухів. У місті проблеми зі світлом – ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких прильотів. Повітряні сили повідомили, що зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря. Пізно ввечері 21 березня російські загарбники запустили по Україні ударні дрони-камікадзе. "Шахеди" рухалися у значній кількості з Півдня на Захід. Під ударом були Одеса та Львівщина. В окупованому Севастополі ввечері 21 березня було неспокійно. У мережі бідкалися на дуже гучні звуки та "бавовну". Тривогу у місті загарбники не оголошували.
Обстріл Дніпровської ГЕС – екологічний терор: розпочато розслідування
– наголосили в Центрі стратегічних комунікацій.
У Запоріжжі під завалами є люди
Харків без світла, є проблеми з теплопостачанням
По ДніпроГЕС було два прямих влучання: одна з станцій у критичному стані
Окупанти били по критичних об'єктах інфраструктури: яка ситуація по областях
На Івано-Франківщині влучання по об'єкту критичної інфраструктури
Масовий збій інтернету через ракетний обстріл по енергетиці
Чи є загроза прориву дамби ДніпроГЕС
Скільки ракет і дронів збила ППО
– повідомили в Повітряних силах.
Росія запустила майже 90 ракет і понад 60 "Шахедів": Зеленський показав наслідки атаки
– наголосив президент.
Можуть бути нові удари, – Гуменюк розповіла про підготовку росіян
Втрати ворога
Обстріли Херсонщини
Росія вдарила по найбільшій ГЕС України
– підкреслили в Укренерго.
Окупанти атакували Кривий Ріг: введено графіки аварійних відключень
Росія продовжує терор Запорізької області
Атака на Дніпровську ГЕС: російська ракета влучила в тролейбус з людьми
– розповів Іван Федоров.
"Шахед" влучив у енергооб'єкт на Львівщині
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ
ЗАЕС на межі блекауту, рух на Дніпровській ГЕС обмежено
На Хмельниччині є пошкодження об'єктів інфраструктури та жертви
На Івано-Франківщині вибухи
На Вінниччині приліт в об'єкт критичної інфраструктури
Вибухи у Києві
У Кривому Розі та Дніпрі вибухи
Ворог завдав 12 ракетних ударів по Запоріжжю
Харків під масованим обстрілом
Ту-95МС здійснили пуск крилатих ракет
Росія атакувала Україну "Шахедами"
"Бавовна" у Севастополі
Україна розпочала розслідування за фактом обстрілу ДніпроГЕС та Запоріжжя. Ворог вкотре порушив правила та звичаї війни.
Росіяни цілили в греблю ДніпроГЕС, намагаючись створити нову екологічну катастрофу на зразок тієї, коли вони підірвали греблю Каховської ГЕС у 2023 році,
У Запоріжжі є влучання в житлові будинки. Очільник ОВА заявив, що під завалами точно є люди. Особливо це стосується приватного сектору, там, де мешканці просто спали, а ворог цілив по них ракетами.
Внаслідок масованої атаки Росії по енергетичних об'єктах у Харкові зафіксовано відключення світла. Окрім цього, є проблеми з постачанням тепла до жителів міста.
Директор Укргідроенерго повідомив, що було два прямих влучання у станцію. Ситуація на ГЕС-2 є критичною, невідомо, як далі вона працюватиме та за якої потужності.
Голова ОВА повідомила, що ворог атакував область "Шахедами" та ракетами. Є влучання по об'єкту критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждала одна людина.
Є пошкодження. Однак, перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано. На місці влучання працюють рятувальники ДСНС.
Зранку 22 березня українці зіткнулися з проблемами із доступом до мережі інтернет. За даними платформи NetBloks, в Україні станом на зараз фіксуються серйозні масові збої в роботі інтернету в низці регіонів, які постраждали від обстрілу.
Наразі триває ліквідація пожежі на Дніпровській ГЕС. В Укргідроенерго запевнили, що загрози прориву немає. Ситуація на дамбі станції контрольована.
Окупанти застосували 151 засіб повітряного нападу. Зокрема:
В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі: 55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131"; 35 крилатих ракет Х-101/Х-555; 2 керовані авіаційні ракети Х-59,
Президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог запустив близько 90 ракет та 60 дронів-камікадзе типу "Шахед". Росія прицільно била по енергетичній інфраструктурі.
Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей,
Він також висловив співчуття усім, хто втратив рідних та близьких під час масованої атаки 22 березня.
Наслідки російської атаки: дивіться відео
Вчора ворог вивів морські ракетоносії на бойове чергування, до того ж підводні, з яких виявити пуски ракет складніше. Все це може свідчити про підготовку майбутніх атак, зазначила Гуменюк.
Також останнім часом спостерігається надмірна активність розвідувальних дронів. Окрім того, ворог почав нетипово використовувати тактичну авіацію, виключно для збору інформації.
Минулої доби противник обстрілював Токарівку, Берислав, Тягинку, Кізомис, Козацьке, Білозерку, Велетенське, Новоберислав, Антонівку, Зимівник, Садове, Комишани, Станіслав, Широку Балку, Дудчани, Золоту Балку та місто Херсон.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, адмінбудівлю, дитячий садок, газогони, господарську споруду, сільгосптехніку та автомобілі.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 – зазнали поранення.
Внаслідок російського обстрілу влучання по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі.
Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині,
Триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів. Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована.
У Кривому Розі є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У місті вводять графіки аварійних відключень світла.
Федоров повідомив, що 327 ударів по 12 населених пунктах завдав ворог впродовж доби. Зокрема, 12 ракетних ударів окупанти завдали по Запоріжжю та Запорізькому району.
4 авіаційні удари по Малій Токмачці, Роботиному, Левадному. 40 БпЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.
271 артудар завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Вербового, Дорожнянки, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Левадного, Степногірську.
Надійшло 26 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
В акваторії Чорного моря 2 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.
Росія атакувала ДніпроГЕС. Ворожа ракета влучила у тролейбус з людьми, що рухався через дамбу.
На ДніпроГЕСі під час ракетної атаки здійснювали рух як тролейбуси, так і приватні автівки. Про загиблих наразі інформацією не володіємо, тож не можемо підтвердити. А що стосується постраждалих, то, на жаль, це десятки людей,
В ОВА повідомили, що під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині.
Спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.
Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення.
Загалом за минулу добу ворог завдав 36 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 150 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
На Куп'янському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 8 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
Енергоатом повідомив, що о 05:10 під час масштабної ракетної атаки на Україну відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська". Вона з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України. АЕС знову на межі блекауту.
Також обмежено рух на Дніпровській ГЕС.
Олександр Симчишин повідомив, що у Хмельницькому є пошкодження об'єктів інфраструктури. Внаслідок удару постраждали житлові будинки.
Також, за попередньою інформацією, є поранені та 1 загибла. Під завалами продовжуються пошуки людей.
У Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та селах зникло світло.
ЗМІ повідомили про вибухи на Прикарпатті. Раніше Повітряні сили попереджали, що в напрямку Івано-Франківської області тримають курс крилаті ракети.
Голова ОВА повідомив, що ворог застосував гібридну тактику БпЛА та крилатих ракет. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
Про вибухи у Києві написали ЗМІ та телеграм-канали. Офіційної інформації поки немає.
У Кривому Розі та Дніпрі лунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про чергові пуски крилатих ракет і "Кинджалів".
Окупанти масовано атакували Запоріжжя. Згодом Іван Федоров повідомив, що росіяни завдали 12 ракетних ударів по Запоріжжю.
Попередньо, 7 будинків зруйновано, 35 – пошкоджено. Є поранені. Кількість постраждалих уточнюють.
За останні кілька хвилин Повітряні сили повідомили про ракету Х-47М2 "Кинджал" на Дніпро, ракету на Черкащині напрямком на Умань, ракети на межі Чернігівської та Полтавської областей у напрямку на Київ та ракети на Кривий Ріг.
Плюс зафіксовано зліт ще двох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Повітряна тривога триває в усій Україні.
Окупанти масовано атакують Харків ракетами. Терехов повідомив, що вже прогриміло близько 15 вибухів. У місті проблеми зі світлом – ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких прильотів.
Повітряні сили повідомили, що зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря.
Пізно ввечері 21 березня російські загарбники запустили по Україні ударні дрони-камікадзе. "Шахеди" рухалися у значній кількості з Півдня на Захід. Під ударом були Одеса та Львівщина.
В окупованому Севастополі ввечері 21 березня було неспокійно. У мережі бідкалися на дуже гучні звуки та "бавовну". Тривогу у місті загарбники не оголошували.