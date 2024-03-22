Масована атака по Україні, удар по ДніпроГЕС: хронологія 758 дня війни

Вночі та зранку 22 березня Росія масовано атакувала Україну ракетами. Зокрема, окупанти вдарили по ДніпроГЕС і не тільки. На жаль, внаслідок обстрілів є багато руйнувань і постраждалих.

У п'ятницю окупанти завдали наймасштабнішої атаки по українській енергетиці за останній час. Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ракетних ударів, боротьбу українців проти агресора, головні події 22 березня – читайте у матеріалі 24 Канал.

Зверніть увагу Окупанти вдарили по найбільшій ГЕС в Україні – Дніпровській: є влучання