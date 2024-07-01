Нічний обстріл Дніпра: жахливі кадри з наслідками ворожої атаки

Російська армія вночі 1 липня атакувала Дніпро балістичними ракетами, внаслідок чого було пошкодження цивільної інфраструктури. У багатоповерхових будинках повибивало шибки.

Окрім того, у Дніпрі після ворожої атаки є постраждалі. Наразі на місцях працюють рятувальники та правоохоронці.

До теми Росія атакувала Дніпро ракетами: пошкоджено супермаркет

Які наслідки ворожої атаки у Дніпрі

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі показав, який вигляд мають оселі дніпрян після нічної атаки російської армії. Посадовець також наголосив, що держава підтримує тих, чиє житло понівечене через ворожий терор, зокрема, через програму "єВідновлення".

Наслідки ворожої атаки по Дніпру / Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака

Журналісти Суспільного також повідомили, що на місці ракетної атаки по Дніпру правоохоронці розгорнули пункт приймання заявок від жителів, чиї квартири були пошкоджені внаслідок нічної атаки. Також було пошкоджено і супермаркет.

У Дніпрі після ворожої атаки пошкоджено супермаркет / Фото Суспільного

У Нацполіції також розповіли, що скоєнні військовими Росії злочини детально документують правоохоронці за статтею Кримінального кодексу України про порушення законів та звичаїв війни. Загалом правоохоронці отримали вже 55 заявок про пошкодження росіянами майна.

У мережі також писали, що внаслідок атаки постраждав супермаркет "АТБ".

Супермаркет "АТБ" постраждав у Дніпрі після атаки росіян / Фото з місцевих телеграм-каналів

Заступник голови Соборної адміністрації Дніпра Василь Ісак також зазначив, що 35 приватних будинків у місті пошкоджено внаслідок сьогоднішньої атаки. Для постраждалих людей також організований гуманітарний штаб, який розташований за адресою: вулиця Мандриківська, 151.