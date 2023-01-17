Вони усі мертві: у Дніпрі загинула ціла родина, яка зібралась разом на свято
Джерело:інстаграм kwxqf
Внаслідок удару по багатоповерхівці у Дніпрі загинули 45 людей. Зокрема, підтвердили смерть цілої родини, яка зібралась разом на свято.
Подружжя з Одеси – Андрій Осинський та Марина Фігурна – приїхали до батьків. Вони жили у тому будинку, куди влучила ракета. Родичка сім'ї повідомила, що їх опізнали.
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Ціла родина загинула
Родина з 7 людей зібралась вдома на свято. Наймолодшій дівчинці Ані було всього 15 років. Марина з Андрієм приїхали до батьків – Яни та Олександра. Разом вони поїхали в гості до бабусі з дідусем. Ракета потрапила прямо в їхній будинок.
Їхня родичка, сестра Ані, розповідає, що сьогодні опізнали тіла всіх, крім дядька. Бабуся перебуває в реанімації.
Сьогодні я дізналась те, що боялась дізнатись більше за все. Повідомляю офіційно. Так, вони всі опізнані, крім дядька Ані, Андрія. Вони всі мертві, мені дуже боляче,
– написала сестра Ані.
Сестра загиблої Ані відкрила її сторінку в інстаграмі та написала прощальний пост. Під ним люди пишуть спогади про дівчинку. Наголошують, що вона була доброю та хорошою людиною.
Удар по Дніпру: що відомо
- 17 січня завершилися рятувально-пошукові роботи на місці удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Вони тривали 69 годин. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинуло 45 людей, з яких – 6 дітей.
- Станом на 13:00 17 січня було відомо про те, що 15 тіл досі не ідентифікували. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що жертв може бути більше, ніж 50.
- За його словами, шанси знайти когось – низькі, оскільки вночі – сильний холод, а також було горіння ракетного палива.
- Постраждалі через ракетний удар родини отримають від міської влади по мільйону гривень.
- До речі, батьки жительки Дніпра Сабіни Дорош постраждали від російської атаки. Вони отримали серйозні поранення. Дівчина повідомила, що квартира її батьків у Дніпрі повністю зруйнована після ракетного удару Росії.
- До кривавого теракту в Дніпрі причетні військовослужбовців 52 гвардійського полку Росії. Встановити особи окупантів вдалось OSINT-спільноті Molfar.