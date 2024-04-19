Жертв могло бути більше, – журналіст з Дніпра розповів деталі ракетної атаки на місто

Росія 19 квітня здійснила чергову масовану ракетну атаку по території України. Зокрема, під ударами опинилася Дніпропетровська область. Безпосередньо у місті ворог влучив у житлову багатоповерхівку. Є загиблі.

Журналіст з Дніпра Олександр Чиж у розмові з 24 Каналом детально пояснив наслідки атаки. За його словами, росіяни били по об'єктах транспортної інфраструктури.

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Наслідки удару по Дніпру

Біля п'ятої ранку у Дніпрі пролунав сигнал повітряної тривоги. Місто опинилося під масованим ракетним обстрілом. Росіяни влучили у житлову п'ятиповерхівку, яка частково зруйнована.

Напевно так не можна говорити, але добре, що тип будівлі – "сталінка", вона цегляна. Ми уже багато разів бачили по прильотах в інших містах, що коли влучання йде в панельний будинок, то він складається, як ефект доміно. Тут уражені два верхні поверхи, але сама будівля встояла. Тому, будемо відвертими, жертв могло бути набагато більше, на жаль,

– сказав журналіст.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в ефірі телемарафону станом на 9 ранку повідомив, що безпосередньо у Дніпрі загинуло 2 людей: чоловік та жінка.

"Пожежа ліквідована. Розбір завалів триває. Після цього працюватимуть відповідні служби щодо підрахунку наслідків. І будемо допомагати людям. Щодо зниклих безвісти під завалами – впевнений, що ні. Бо пожежа закінчилася, зараз роблять обходи зруйнованими будинками. Сподіваємося їх не буде", – сказав Лисак.

Поранено 16 осіб, вони у стані середньої тяжкості. У людей осколкові поранення, перелами, гематоми, різані рани. На місці розгорнутий штаб допомоги. Усі комунальні служби працюють на місці атаки. Постраждалим надають психологічну допомогу.

Також голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що силам ППО загалом вдалося збити 11 із 16 ракет, а також 9 із 10 "Шахедів", якими росіяни проводили свою атаку.

Наслідки атаки Дніпропетровської області 19 квітня: основне