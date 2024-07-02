Ідентифікували тіло другої загиблої внаслідок удару по будинку у Дніпрі

Росія не перестає бити по мирних містах України. Зокрема, вдалося ідентифікувати тіло ще однієї загиблої внаслідок атаки на місто 28 червня.

Росія 28 червня атакувала Дніпро 2 ракетами. За допомогою ДНК-аналізатора слідчі ідентифікували тіло другої жінки.

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Пошуки тривають

Цю жертву знайшли під час рятувально-пошукової операції на місці влучання.

Загиблою виявилася 30-річна місцева жителька,

– мовиться в повідомленні.

Загалом, правоохоронці ідентифікували двох осіб, які загинули внаслідок влучання російської ракети по житловому будинку. Розбір завалів продовжується. Триває пошук ще однієї людини, яка може перебувати під завалами.

Росія не припиняє бити по мирних українських містах. Зокрема, також під ударом постійно опиняється Харків, який атакують керованими авіаційними бомбами. Ворожа армія запустила таку бомбу з Бєлгородської області та поцілила у термінал "нової пошти" та автопарк.