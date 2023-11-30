Удар по Донеччині ракетами С-300: рятувальники дістали з-під завалів тіло 61-річного чоловіка

Російські окупанти продовжують випускати ракети по українських містах, наражаючи на небезпеку життя цивільних. Зокрема, ворог атакував Донецьку область у ніч проти 30 листопада 8 ракетами С-300.

Внаслідок обстрілу є постраждалі та загиблі – Росія вкотре скоїла воєнний злочин. Водночас у цьому матеріалі 24 Канал повідомляє про всі оновлення стосовно жертв і потерпілих людей.

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Атака на Донеччину: що відомо про жертв і постраждалих

Важливо, що російські окупанти атакували повітряними цілями три міста в Донецькій області, що розташовані в Покровському районі: власне, Покровськ, а також Новоградівку та Мирноград.

Актуальна інформація. Загалом було поранено 10 людей, серед них 5 дітей: 6-місячне немовля, два 13-річні хлопці та 16-річний підліток.

Ймовірно, під завалами багатоповерхівки (у Новоградівці) перебуває ще 4 людей, серед яких 8-річна дитина. Водночас відомо про 1 загиблого 61-річного чоловіка в цьому місті, тіло якого рятувальники дістали з-під завалів близько 10:00, 30 листопада.

Покровськ. Було пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі та гаражі цивільного населення. Поранено 5 людей – немовля та хлопці 13 й 16 років.

Було пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі та гаражі цивільного населення. Поранено 5 людей – немовля та хлопці 13 й 16 років. Новоградівка. Росія влучила у багатоповерховий будинок. Рятувальники після обстрілу почали розбирати завали та шукати людей.

Росія влучила у багатоповерховий будинок. Рятувальники після обстрілу почали розбирати завали та шукати людей. Мирноград. На це місто припало 2 ракетами із ЗРК "С-300" загарбників. Було пошкоджено відділ поліції, суд та автомобілі. Обійшлося без постраждалих і жертв.

Наслідки обстрілу Покровського району на Донеччині / Фото Нацполіції

Поліція інформує про 6 випущених ворогом ракет по Покровському району Донецької області. Разом з тим Повітряні сили зазначають , що окупанти атакували 8 ракетами Донеччину.

Пошуково-рятувальна операція на Донеччині після ракетної атаки: дивіться відео поліції

Додамо, що загалом ворог випустив у ніч на 30 листопада по Україні, як пишуть в ЗСУ, 20 безпілотників типу "Шахед" і 8 ракет. Силам протиповітряної оборони вдалось збити 14 ударних безпілотників.