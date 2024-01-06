Число й досі зростає: чому росіяни приховують кількість жертв у маріупольському драмтеатрі

Окупанти 16 березня 2022 року вдарили потужною бомбою по драматичному театрі в Маріуполі. У той момент в будівлі переховувались мирні мешканці, і росіянам було добре відомо про це.

Внаслідок обстрілу загинуло декілька сотень цивільних людей. Однак окупанти продовжують приховувати точну кількість вбитих. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що наразі практично неможливо встановити дані, про жертв обстрілу драмтеатру.

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Ситуація довкола жертв є цинічною

За офіційними даними від міської ради Маріуполя та обласної військової адміністрації, кількість загиблих приблизно 400 людей. Також дослідження проводили журналісти, і за їхніми підрахунками цифра значно більша – 800 людей.

Зрозуміло, що ми своїм цифрам довіряємо більше, тому що вони були підраховані по гарячих слідах. Однак в Маріуполі, на жаль, є відчуття, що кількості жертв більша. Так працює психологія,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Проте найгірше, за його словами, що ми ніколи не дізнаємось, скільки людей насправді загинуло в драматичному театрі. Недарма росіяни окремо проводили розбирання завалів, проводили ексгумацію та поховання тіл. Тому навіть невідомо, на якому з трьох цвинтарів, які є в місті, проводилось масове поховання маріупольців.

На жаль, точну цифру загиблих в драматичному театрі не можна встановити через те, що з одного боку недостатньо свідчень про цю трагедію, а з іншого – порахувати жертв загиблих шляхом ексгумації, проведення експертиз, тестів неможливо.

Відповідно до результатів розслідування, яке провела інформаційна агенція США Associated Press, під час бомбардування драматичного театру в Маріуполі загинуло близько 600 людей . Журналісти проаналізували свідчення тих, кому вдалося вижити під час удару, та з'ясували, що в театрі перебувало приблизно 1000 людей. Водночас врятувалося, за даними свідків не більше двох сотень осіб.

Важливо, що ситуація довкола жертв бомбардування драматичного театру, є доволі цинічною.

На верхніх поверхах драмтеатру, як наголосив радник міського голови Маріуполя, під час атаки перебували жінки, які щойно народили дітей. Вони були вагітними під час бомбардування пологового будинку. Їх відвезли в лікарню, де вони народили після стресу. А потім разом з дітьми їх розмістили в драматичному театрі, тому що це місце вважалось більш-менш безпечним.

"Їх розташували в гримерних на третьому поверсі – якраз в епіцентрі удару. Всі це знають всі – і ми, і росіяни. Саме через те, щоб тих загиблих немовлят не знайшли, а йдеться про десятки дітей, які не прожили навіть тижня, так ретельно приховується кількість жертв та місце їхнього поховання", – впевнений Петро Андрющенко.

Що відомо про обстріл драматичного театру в Маріуполі