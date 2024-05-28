Ідентифікація жертв обстрілу "Епіцентру" в Харкові: за ДНК впізнали тіло 17-річного хлопця
Джерело:Сергій Болвінов
У Харкові продовжується ідентифікація жертв російського удару по "Епіцентру" в Харкові 25 травня. Під час розбору завалів на місці зруйнованого гіпермаркету було виявлено тіло 17-річного Кирила.
Начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов повідомив, що хлопця вдалося впізнати за допомогою ДНК-експертизи, зразки для якої надала його мати. Наразі таким методом вдалося ідентифікувати 12 жертв.
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За ДНК впізнали тіло 17-річного хлопця
Під час розбору завалів на місці зруйнованого в результаті російського обстрілу гіпермаркету "Епіцентр" в Харкові було виявлено тіло 17-річного Кирила. Хлопця вдалося впізнати за допомогою ДНК-експертизи, зразки для якої надала його мати.
Після цього на згарищі виявили рештки ще однієї жертви. Залишки робочого одягу вказують на те, що це один з працівників гіпермаркету. Ідентифікація триває. Кількість жертв на цю хвилину – 16 людей,
– повідомив Болвінов.
На цей момент вдалося ідентифікувати 12 жертв ворожого удару за допомогою ДНК-експертизи. Особи ще двох загиблих були встановлені на місці трагедії.
Пошукова операція продовжується. Фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути тіла загиблих їхнім рідним. Всі дії спрямовані на те, щоб процес ідентифікації та повернення тіл відбувався максимально швидко.
Удар по "Епіцентру" в Харкові: останні новини
- В ДСНС розповіли, що продовжується ліквідація наслідки підступного ворожого удару. Втім, через вигорілі конструкції є загроза обвалу, а тіла жертв можуть бути будь-де.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу показав фото хлопчика, чий батько міг загинути після удару ворога по "Епіцентру" у Харкові. Кулеба закликав європейських союзників збільшити та пришвидшити військову допомогу для України.
- Водночас Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Боррель висловив співчуття щодо ударів Росії по гіпермаркету у Харкові. Він також зазначив, що це є ще одним "прикладом воєнних злочинів та російських загарбницьких дій".