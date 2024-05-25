На момент удару всередині було близько 200 людей: усе, що відомо про удар по Епіцентру в Харкові

Росія ввечері 25 травня завдала чергового удару по Харкову. Ворог поцілив у гіпермаркет "Епіцентр", там спалахнула масштабна пожежа.

Росія вдарила по Харкову КАБами. Усе, що відомо про наслідки ворожого обстрілу – читайте у тексті 24 Каналу.

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У гіпермаркеті було дуже багато відвідувачів

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що на момент ворожого удару у "Епіцентрі" перебувало близько 200 людей. Крім цього, він одразу повідомив, що 15 працівників гіпермаркету не виходять на зв'язок.

Він наголосив, що це – цивільний об'єкт. Там не було військових.

Ворог вдарив по "Епіцентру": дивіться відео

Спалахнула пожежа на 15 тисячах квадратних метрів

Росіяни влучили двома керованими авіабомбами в торгівельний центр. Внаслідок прильоту виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів. Речник Харківської міської прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що у торгівельному центрі загорілися лакофарбові вироби, деревина, також спалахнула обшивка магазину та товари, які були розташовані всередині.

Момент удару по "Епіцентру": дивіться відео

Російські ЗМІ не приховують, що ціллю атаки був саме "Епіцентр", і цинічно брешуть, що там нібито була розміщена військова техніка.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Реакція Зеленського на цинічний удар

Володимир Зеленський 25 травня опублікував традиційне вечірнє звернення. У ньому він відреагував на цинічний удар росіян по будівельному гіпермаркету у Харкові. Президент зазначив, що це один з найбільших центрів, всередині якого було багато працівників та відвідувачів.

Коли ми говоримо лідерам світу, що Україні потрібно достатньо захисту ППО, коли ми говоримо, що потрібна реальна рішучість – для дозволу захищати життя наших людей саме так, як це буде ефективно, щоб російські терористи не могли навіть наблизитись до наших кордонів, – ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних ударів,

– сказав Зеленський.

Про необхідність ППО президент говорив вже неодноразово.

Мережа "Епіцентр К" підтвердила удар по гіпермаркету в Харкові. Так, у дописі удар по "Епіцентру" назвали спланованим терористичним актом, внаслідок якого загинули люди.

Не всі встигли відреагувати на тривогу

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що частина людей може перебувати у будівлі. Він також зазначив, що сигнали тривоги точно лунали, однак не всі могли встигнути відреагувати на них.

Він уточнив, що інформація перевіряється. На місці працюють більше ніж 120 людей з ДСНС і понад 30 одиниць спеціалізованої техніки.

Є поранені та загиблі

Станом на 19:00 відомо про 2 загиблих та 35 постраждалих. О 16:45 мер Харкова зазначив, що на жаль, внаслідок підступного ворожого удару по торгівельному центру також є багато людей, які зникли безвісти.

Голова ОВА Олег Синєгубов у коментарі ЗМІ повідомив, що внаслідок атаки на будівельний гіпермаркет у Харкові загинули його співробітники.

Ворог криє Харків вогнем

Ворог систематично обстрілює Харків. Одразу після атаки на гіпермаркет окупанти вдарили по Центральному парку Харкова. На щастя, обійшлось без жертв.

За словами мера міста Терехова, снаряд, випущений росіянами, не розірвався. Наразі його розміновують. Снаряд влучив у землю в парку.

Однак і цього ворогу виявилось недостатньо і в місті знову пролунали вибухи.

Спершу Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали центральні райони міста. Згодом він додав, що влучання могло статися у районі щільної житлової забудови. Деталі щодо цього встановлюються.