Пошук тіл триває: кого змогли ідентифікувати криміналісти після удару по "Епіцентру" у Харкові

Країна-агресор Росія у суботу, 25 травня, цинічно вдарила керованими авіабомбами по гіпермаркету "Епіцентр" в одному зі спальних районів Харкова. Внаслідок російської атаки 20 людей загинуло.

На місці трагедії досі працюють рятувальники та криміналісти, які за допомогою ДНК-експертизи намагаються ідентифікувати загиблих. Детальніше про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Триває ідентифікації тіл загиблих

Росіяни почали завдавати удари по територіях, де є люди, цивільних підприємствах, які працюють, місцях відпочинку. Наприклад, за останні два тижні Центральний парк Харкова був кілька разів під ударами.

Ракетами С-300 росіяни 23 травня поцілили по типографії "Фактор-Друк". Через два після цього російські війська здійснили черговий воєнний злочин – вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", у якому перебувало щонайменше 20 людей.

Я думаю, що за кілька днів у гіпермаркеті закінчиться операція з розбору завалів. Ця робота вкрай ретельна, адже одночасно з розбором триває пошук тіл,

– мовила Черненко.

На жаль, зранку 29 травня в лікарні загинув 40-річний чоловік, працівник "Епіцентру". Він був одним із тих, хто найбільше постраждав, отримавши надзвичайні великі опіки.

висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок чергової терористичної атаки Росії. Вічна їм пам'ять!

Також триває ідентифікації тіл загиблих. Одні з останніх, кого змогли ідентифікувати криміналісти, це теж двоє працівників "Епіцентру".

Це дуже складна робота, але вона потрібна, аби родина врешті могла поховати, попрощатися зі своїми загиблими,

– наголосила кореспондентка з Харкова.

До поліцейських звернулися люди, які вийшли з "Епіцентру", аби їх не шукали. Це сімейна пара, яка змогла евакуюватися завдяки охоронцю, який вивів їх. Вони були трошки далі від епіцентру вибухів.

Мене дуже вразив рівень свідомості. Люди прийшли й сказали: "Не шукайте нас". Це настільки людяно,

– зауважила Черненко.

Для розуміння, криміналісти аналізують відео з камер спостереження, потім зіставляють зі списками зниклих і тих, про кого повідомили рідні чи працівники "Епіцентру".

Біля будівлі зруйнованого "Епіцентру" з'явився невеличкий меморіал. Туди приносять квіти та іграшки.

Росіяни вдарили по двох підприємствах у Харкові

Ще один терористичний обстріл Росії стався 27 травня. Під ударом опинилося два підприємства. Одне займається виробництвом солодощів, інше – сільгосптехніки. На цих підприємствах не було жодного військового. Це черговий воєнний злочин.

Я навіть боюся підраховувати цифри людей, яких ми втратили в Харкові за травень. Це дуже велика цифра,

– сказала кореспондентка з Харкова.

Постраждали цехи та адміністративна будівля цього підприємства. Через влучання поранено було понад 10 працівників. Одна жінка, на жаль, загинула.

"Наталія (працівниця, яка загинула внаслідок російського обстрілу – 24 Канал) перебувала на першому поверсі промислової будівлі. Її було поранено уламками. Медики надали допомогу, однак не змогли врятувати життя", – зазначив начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов.

Експерти ідентифікують тіла загиблих: коротко