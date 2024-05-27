Поки Харків оговтується від трагедії в "Епіцентрі": Росія повторно вдарила по області

Російські загарбники не перестають тероризувати мирне населення України. Після трагічного для харків'ян дня 25 травня, коли окупанти вдарили одночасно двома КАБами по гіпермаркету "Епіцентр", вони продовжують бити по населених пунктах Харківщини.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що окупаційні війська Росії завдали авіаудару по селу Богуславка, обсипавши снарядами житлове подвір'я, внаслідок чого двоє хлопчиків поранені, а жінка похилого віку загинула. Також є загиблі та поранені у селі Стариця та поранені у Вовчанську. А в прикордонному населеному пункті Івашки через підрив загинули двоє людей.

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Третій день жалоби

Що ж до удару по "Епіцентру", російські пропагандисти і тут не втрималися від брехні: спочатку розповсюджували фейки про те, що там перебували нібито наші військові. Потім почали публікувати інформацію, що нібито там був склад боєприпасів.

Але кожна людина, яка щодня проходила повз і була відвідувачем "Епіцентру", може розповісти, що насправді там було. А ті, хто живе не в Харкові, можуть побачити кадри з камер відеоспостереження, які опублікували в поліції та прокуратурі щодо того, хто перебував у гіпермаркеті на момент двох ударів КАБами.

Це вже, на жаль, третій день жалоби за неповні два тижні у Харкові та області: спочатку база відпочинку, потім типографія, тепер "Епіцентр". Такі масовані й масштабні трагедії сталися саме через Росію,

– підкреслила Анна Черненко.

Наразі відомо про 16-х загиблих внаслідок удару по "Епіцентру". Із них 11 вже змогли опізнати, але більшість – саме за зразками ДНК, які здають найближчі рідні. П'ять людей досі вважаються зниклими безвісти.

В епіцентрі вибуху перебували близько 20 людей, тому якщо порахувати 16 загиблих + 5 зниклих безвісти, 21 людина могла бути всередині.

Потрібен захист на всіх рівнях

Сама ж робота з пошуку тіл або хоча б їхніх фрагментів є великою та складною й триває вже третю добу. За даними обласного управління ДСНС, рятувальники змогли перевірити 30% завалів. Великі фрагменти металоконструкції просто переносять, а землю та згарище просіюють.

Кілька десятків людей у різних локаціях розбирають завали. Наразі відомо про одного загиблого, якого знайшли у відділі гіпермаркету. Його особу встановлюють за аналізом ДНК, який здають родичі.

Зараз у лікарнях через удари по будівлі гіпермаркету, центру Харкова та кільком районам залишається 21 людина. Із них двоє людей у дуже важкому стані. Також серед постраждалих на лікарняному ліжку лишається 13-річний підліток.

Міжнародні представники ООН були на місці цієї трагедії: поклали квіти, виразили підтримку і вчергове підкреслили, що українцям потрібен захист на всіх рівнях,

– зауважила кореспондентка з Харкова.

Удар по "Епіцентру": що відомо